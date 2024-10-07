基隆市長罷免說明會登場 謝國樑、戴璟安交鋒前這樣說

基隆市長謝國樑表示，積極呼籲大家出來投下不同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

2024/10/07 19:10

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〔記者羅國嘉、董冠怡／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，公辦電視罷免說明會因颱風順延至今晚7時舉辦，說明會前，謝國樑與山海公民拆樑行動領銜人戴璟安先接受媒體採訪。戴璟安表示，希望市長正面回應市民所提出的問題；謝國樑則說，仍積極呼籲大家出來投下不同意罷免票。

謝國樑表示，上任了1年10個月的時間，已把債務減到基隆市府財政20年來最好一刻，有很多市政成果，也趁今天說明會向市民朋友報告。另外，最近因為颱風所帶來的災情，主要還是以勘災跟協助恢復為主，所以在說明會結束後，仍有安排視察，尤其今天下午又下了大雨，土石又變得比較鬆動，所以心思還是放在災後修復。

至於最近的風災，是否會影響這次投票的狀況？謝國樑指出，基隆這次碰到有史以來最大單日降雨量，市府很努力進行災後復建，所幸沒有任何人造成傷亡，這也是不幸中的大幸，也是天佑基隆，讓市民生活盡快恢復正常才是最重要，但還是盡力而為，呼籲大家出來投下不同意罷免票。

戴璟安表示，從罷免活動開始以來，市長都未正面回覆市民提出的疑問，這段期間拆樑也蒐集市民各式大大小小的疑慮，希望藉由今天的說明會，市長能夠正視市民的問題，好好回應市民的疑慮，才是對他最有幫助的事。

戴璟安指出，以最近颱風過後基隆淹大水，就有學者指出基隆地下道可以容納的降雨量，不應該會造成這次的積淹水，進而引發民怨，呼籲謝市長能夠正視此一問題，畢竟不論天災還是人禍，只有解決問題，才能真正對市民有所助益。

戴璟安提到，請民眾好好感受基隆兩年來的變化，以自身經歷決定週日的投票，只有手上的選票可以決定基隆的未來，無論對政治多不關心，當你的權益受損時，就得好好去省思該如何投下這張選票。

戴璟安強調，從一開始，拆樑本身就是普通的基隆市民，這次能讓罷免順利到走到最後，除了是小蝦米對抗大金魚，更像是基隆民意對抗市長，他覺得這樣的敘述更合理。

山海公民拆樑行動領銜人戴璟安表示，希望市長正面回應市民所提出的問題。（記者董冠怡攝）

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