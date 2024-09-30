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    謝國樑施政滿意度倒數第二 拆樑團體：罷免正當性最佳表現

    基隆市長謝國樑。（記者羅國嘉攝）

    基隆市長謝國樑。（記者羅國嘉攝）

    2024/09/30 14:01

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕日前遠見雜誌公布的「2024縣市競爭力調查」，基隆市長謝國樑連續兩年墊底；而今（30）日天下雜誌公布「2024永續幸福城市大調查」與「縣市首長施政滿意度排行」，基隆不僅在全台縣市中敬陪末座，謝國樑滿意度甚至僅勝過涉案停職中的高虹安。公民團體「山海公民拆樑行動」表示，這就是罷免有正當性的最佳表現。

    基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日登場，不過，就在罷免不到兩週，天下雜誌今日公布兩份民調，「2024永續幸福城市大調查」與「2024縣市首長施政滿意度排行」。

    資料顯示，基隆市在「2024永續幸福城市大調查」敬陪末座，總分僅有444.40分，與倒數第二的488.03分相距甚大；此外，市長謝國樑在「2024縣市首長施政滿意度排行」拿到55.8分的不及格分數，僅勝過51分的高虹安，為倒數第二；且謝國樑更低於去年的59.4分，可說是逐年退步。

    拆樑團體除了提起今日天下雜誌發布的兩項資料，更提到，日前遠見雜誌公布「2024縣市競爭力調查」，謝國樑連續兩年獲得墊底，基隆市在12個評分面向中，有6項都是倒數第一。

    拆樑團隊表示，謝國樑口口聲稱自己滿意度高，但事實證明，樣樣都是倒數，甚至比去年的分數更加落後，這就是罷免有正當性的最佳表現。

    拆樑團隊強調，基隆不該只為了逃離最後一名而努力，而是要往前邁進。謝國樑不論是受質疑時扯前朝、或是受批評時回應哪個縣市比基隆更加糟糕，都是十分不負責任且沒有擔當行為，作為市長卻沒有承認錯誤的勇氣，實在令人失望。

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