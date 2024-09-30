基隆綠營議員批近2年排水溝沒清淤 市府：專心防災不回應政治口水

市議員吳驊珈說，上週的受災戶，有的家中土石流堆積的大量泥沙都還不知如何清理，謝國樑究竟打算如何協助災民？（記者羅國嘉攝）

2024/09/30 13:41

〔記者羅國嘉／基隆報導〕受到熱帶低壓外圍環流影響，基隆市自21日起，就陸續發生短時間強降雨，市區多處也發生積、淹水等狀況。基隆市議會民進黨團批，為何過去很少淹水狀況，上週卻頻頻出現在基隆呢？更指控市府近兩年排水溝沒有清淤，才導致大雨來不及宣洩淹水。對民進黨團的指控，市府表示，目前專心防災，不回應政治口水。

市議員鄭文婷指出，從氣象資料顯示，六二水災當天基隆氣象站測得的降雨量是337.6毫米，但9月22、23日的降雨量卻各只有54.5、68.5毫米，而基隆市在9月降雨量最多的一天就在27日，降雨量也只有125毫米，為何在數據差這麼多的情況下，基隆市區會多處淹水？

鄭文婷表示，近日接到民眾陳情，仁愛區、三坑地區從員山子分洪道完成後就幾乎沒有淹過水，民眾認為市府過去兩年來沒有清淤，才導致大雨時來不及宣洩而淹水；而網路上也看到有民眾留言指出，上週五基金一路淹水，但武崙溪水位不到警戒線，路面淹水應該是水溝沒清，排水不及。

市議員吳驊珈說，22日水災後已經一週，謝國樑24日卻說會啟動防災SOP，通知住戶設置閘門，區公所提供沙包給住戶防災使用，今天早上她詢問里長，里長已經接獲民眾索取沙包準備防颱使用，但里長也不知道哪裡有沙包，路上的排水孔仍堵塞，甚至有的水溝已經長出小樹，影響排水容量，市府的防颱準備在哪？

吳驊珈更表示，上週的受災戶，有的家中土石流堆積的大量泥沙都還不知如何清理，謝國樑究竟打算如何協助災民？災害補助金是否能放寬條件申請？面臨即將到來的山陀兒颱風，市府應儘速做好防災準備，並協助目前的災民，讓大家能夠平安度過此次颱風。

市議員施偉政強調，雖然肯定市府在大豪雨致災後，表示將從寬認定災害救助金的發放，但應該將災害救助金發放標準界定好，原始認定的標準是50公分至100公分發放一萬元，100公分以上發放二萬元。如以上述標準界定，符合的受災戶恐怕五根手指頭數得出來。呼籲市府，現在是人民最需要政府的時候，應盡快將放寬條件明定，好讓受災民眾有管道請領補助。

基市府預定10月3日組團出訪韓國姐妹市，當天正是氣象預報山陀兒颱風襲台期間，鄭文婷質疑，在這個救災、防災重要時刻，市府秘書長帶隊出訪，到底有沒有把民眾放在心上？呼籲市府做好水溝清淤、沙包準備還有抽水機調度，讓所有市民朋友都能夠平安度過風災。

對於民進黨團的各種質疑與指控，基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府專心防災，不回應政治口水，關於民眾災損部分，市府將從寬認定；至於出訪行程，祕書長方定安已經取消出國行程，專心防災。

基隆市議會民進黨團批，為何過去很少淹水狀況，上週卻頻頻出現在基隆呢？更指控市府近兩年排水溝沒有清淤，才導致大雨來不及宣洩淹水。（記者羅國嘉攝）

民眾留言說，上週五基金一路淹水，但武崙溪水位不到警戒線，路面淹水應該是水溝沒清，排水不及。（記者羅國嘉攝）

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