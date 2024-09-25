新北男童狠遭生父棄屍基隆山區 基檢會同法醫相驗骨骸釐清死因

基隆地檢署今天下午會同法務部法醫研究所女法醫複驗黃童骨骸，釐清死因。黃童的楊姓生母步出基隆市殯儀館相驗室，始終不發一語。 （記者林嘉東攝）

2024/09/25 17:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男童遭生父棄屍基隆山區案，基隆地檢署為求慎重，今（25）日下午會同法務部法醫研究所女法醫複驗男童骨骸，釐清死因；承辦檢察官劉星汝與女法醫仔細查看男童骨骸逾2個半小時後離去。

黃童今年應就讀小學一年級，卻未見其入學，新北市教育局通報新北市警局三重分局協尋。檢警追查發現，黃童早已身亡，31歲生父黃男伴屍6年，今年3月才將兒子遺體棄置基隆山區。

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基隆地檢署前天指揮三重分局到基隆山區找到黃童遺體時，已是一副白骨，經相驗男童骨骸後，昨將黃男依殺人、遺棄屍體等罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署今天下午2點30分會同法務部法醫研究所女法醫至基隆市殯儀館複驗黃童骨骸，釐清黃童生前是否曾遭凌虐或遭外力重擊致死等死因。

黃童的楊姓生母在母親與妹妹陪同下到基隆市殯儀館相驗室，楊女身穿黑色上衣、褲子，揹著白色背包，在母親與妹妹一同進入殯儀館相驗室，一直待到4點半才步出相驗室，面對媒體詢問在小孩出生後，家屬有請領「育有未滿2歲育兒津貼」，累計領取約10萬餘元補助款，楊女始終不發一語。

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基隆地檢署今天下午會同法務部法醫研究所女法醫複驗黃童骨骸，釐清死因。黃童的阿嬤、阿姨步出基隆市殯儀館相驗室，始終不發一語。 （記者林嘉東攝）

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