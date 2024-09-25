中選會視察謝國樑罷免公告印製作業 要求分送通知單勿夾帶任何資料

基隆市第19屆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，為確保罷免公告內容如期印製完成，中選會主任秘書謝美玲今（25）日率相關業務人員視察基隆市選委會罷免公告內容印製作業。（中選會提供）

2024/09/25 16:17

〔記者李文馨／台北報導〕基隆市第19屆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，為確保罷免公告內容如期印製完成，中選會主任秘書謝美玲今（25）日率相關業務人員視察基隆市選委會罷免公告內容印製作業，並已要求在分送罷免公告內容及投票通知單時，勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事。

中選會指出，該會已於9月3日公告謝國樑罷免案的投票日期、投票起止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間的起止日期及每日罷免活動的起止時間等事項，基隆市選委會依「公職人員選舉罷免法」施行細則第50條規定，應將前述罷免案公告內容印發選舉區內各戶。

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中選會表示，罷免公告內容是協助民眾瞭解投票資訊、罷免理由書及答辯書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，基隆市選委會將於10月10日前將罷免公告內容分送選舉區內各戶。

中選會也說，已要求基隆市選委會及基隆市各區公所在分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持依法公正原則，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事，以維護罷免公平性。

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