議員鄭文婷批謝國樑耍特權調監視器畫面 基市府：並無特權

民進黨市議員鄭文婷指謝國樑家就有監視器，卻公布路口監視器畫面，批謝國樑耍特權。（記者盧賢秀攝）

2024/09/25 13:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民進黨議員和罷樑團體質疑基隆22日深夜大雨市區淹水時，市長謝國樑不在基隆、未及時勘災，結果謝國樑公布住家附近路口監視器影像證明他22日晚上9點多回家，23日上午9點出門，市議員鄭文婷今天抨擊謝國樑耍特權調監視器影像，基隆市恐淪為警察城市（國家）？回復到白色恐怖時期。市府發言人呂謦煒表示，任何人都可合法調閱監視器，並無特權。

鄭文婷今天召開記者會表示，一般民眾除非是車禍、刑案或有法院公文，警察局才能提供路口監視器畫面，要求警察局說明該路口監視器畫面是怎麼流出的，並批謝國樑耍特權，貴為一市之長，為保有自己的權位，不惜耍特權取得對自己有利的資料，基隆市恐淪為警察城市（國家）？回復到白色恐怖時期？

鄭文婷並指出，謝國樑家門口就有好幾支監視器，他可以提供自家的監視器畫面，為何要調閱路口監視器，謝國樑是想要隱藏甚麼？是要逃避甚麼？

鄭文婷表示，謝國樑面對基隆的淹水，不僅無法在第一時間協助市民解決困難，在災後第一時間趕著去見國民黨高官，置民眾生活於不顧，民眾情何以堪。

呂謦煒表示，從氣象署發布豪雨特報後，119勤務中心與1999即時監測災情，隨時回報消防局長，謝國樑也同步掌握災情。22日水災應變中心為三級開設，謝國樑第一時間在應變中心掌握災情外，夜間積水發生時，第一時間就指揮消防局、警察局、區公所等相關局處前往處置及救災。

呂謦煒指出，任何人都可合法調閱監視器，並無特權。

根據基隆市警察局錄影監視系統設置暨資料應用要點，當事人或利害關係人基於維護權益所必要，可以申請調閱錄影監視系統所的影像，應指明特定調閱時段並附理由向保管單位提出申請，經保管單位主管同意，並設專簿登記備查。如需複製影像資料，應取得警察局同意，再向保管單位提出。

市府發言人呂謦煒說明，合法調閱監視器，並無特權。（記者盧賢秀攝）

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