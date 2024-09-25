又是小編的錯？謝國樑傳影片批評涉性騷 議員張之豪要告

民進黨基隆市議員張之豪強調，市長謝國樑官方帳號散布短片，惡意指控妨害他的名譽，將採取法律行動捍衛清白。（資料照，記者盧賢秀攝）

2024/09/25 12:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案投票日只剩不到廿天，謝國樑的官方LINE帳號貼出一支影片，除了闡述市政、還債之外，還點名民進黨基隆市議員張之豪「有性騷記錄」，引發爭議。張之豪今強調，過去「側翼」跟著「潑糞」，他不以為意，但謝國樑跟著做出如此惡意指控，真的妨害他的名譽，將採取法律行動捍衛清白。市政府發言人呂謦煒表示，是「小編誤轉傳」，下次會更加謹慎。

去年「#ME TOO」風暴延燒全台，時代力量前基隆市議員陳薇仲曾發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，提及張之豪當年競選里長時，她幫忙助選，張之豪曾盯著她的胸部看讓她不舒服，當時張之豪隨即回應，過去性平觀念不足，對自己這樣不成熟的行為道歉。

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事過境遷，沒想到最近在基隆網路社群流傳1支影片，是由謝國樑的官方帳號發布的短影音，開頭就點名「有性騷紀錄」的議員張之豪「在記者會口出狂言」，指還債9億元是不知道怎麼花錢，還強調謝國樑做了騎樓整平、打造就業基地、長輩照護平台等政績，這支充滿攻擊口吻的短片一出，引起地方輿論譁然，質疑「市長公開攻擊議員」。

張之豪今天表示，當年性騷事件的指控本來就不實，他當時沒多做反駁，是不希望焦點被模糊，當時社會焦點是性騷擾問題，如果真正受害者與趁機潑糞者被混為一談，這對真正受害者很不公平。

他說，過去一些「側翼」跟著「潑糞」，他不以為意，因為他們「只是混口飯吃」，但現在，「敬愛的謝國樑」也跟著做出如此惡意指控，真的妨害了他的名譽，他感嘆，他只是指出基隆市政府應該買新公車，主張給公有市場買冷氣，就被如此中傷，以後誰還敢幫基隆市民爭取權益？張之豪強調，將對謝國樑採取法律行動，捍衛清白。

基隆市議會民進黨團日前開記者會，批評市長謝國樑有錢不會投入建設。（資料照，記者俞肇福攝）

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