男嬰疑3月大死亡！父避查緝伴屍骨6年 棄屍基隆老家「落葉歸根」

警方帶著黃男來到基隆市中山區某山區。（記者徐聖倫翻攝）

2024/09/24 18:26

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新北男童未入學追出遭棄屍基隆 市府：無家暴通報紀錄

〔記者徐聖倫、吳昇儒／新北報導〕基隆市爆棄屍案！新北市一名男童今年原應就讀小學一年級卻未入學，檢警獲報追查發現其已身亡，遺體被棄置於基隆山區。其生父31歲黃姓男子堅稱自己沒有殺兒，大約6年前發現兒子在家中斷氣，但黃男為詐欺通緝犯，阻止妻子報119求援，就這樣把兒子遺體帶在身邊，直到變成白骨。黃男在半年前想到自己出生地在基隆，所以讓兒子「落葉歸根」，把遺骸棄置在中正區山上。

男嬰戶籍跟著黃妻設在新北市三重區，由於到了入學年齡，卻遲遲找不到人，新北市政府教育局通報警方協尋。警方循線跑到台中市大雅找到黃男，黃男卻稱大約3年前已和妻子離異，孩子交給朋友撫養，但在警方細問下，黃男說詞漸矛盾，這才脫口說出兒子早就死亡。

黃男向警方供稱，大約6年前兒子3個月大的時候，在家裡突然沒了呼吸，他慌了手腳，妻子下班返家本欲報案，黃男卻制止，只因自己身背通緝，夫妻倆就這樣讓兒子的遺體一天天腐爛。

由於孩子遺體很小，夫妻倆縱使搬家也帶著骸骨一起，很快地孩子僅剩白骨。3年前，黃妻受不了黃男經濟不穩而提出離婚。黃男之後經過數次搬家，孩子的遺骸跟著他走，直到今年3月份，他想到自己在基隆出生，於是用手提袋裝著白骨坐車北上抵達基隆，將孩子連同提袋丟在中山區山區。

警方另發現，其實黃妻在今年9月有向警方通報協尋，目前警方尚不能排除黃妻知情，欲營造孩子還活著的假象，對此檢警仍在突破中。

警方得知棄置地點，昨日帶著黃男動身搜索，順利找到一副嬰兒白骨，經相驗確認為黃男的兒子無誤。但警方對黃男說詞仍有疑慮，現仍不能排除他殺嫌疑，檢警將盡快進行複驗程序，以釐清確切死因。警詢後，依殺人、遺棄屍體、偽造文書等罪嫌，將黃男、黃妻移送法辦。

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黃男向警方指出棄屍地點大致方向。（記者徐聖倫翻攝）

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