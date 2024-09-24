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基隆轉運站欠薪爭議 綠營諷謝市府「政治不難 推給前市長就好」

民進黨議員吳驊珈、鄭文婷和施偉政（左至右）指謝市府遇重大建設缺失任何缺失都「推給前市長就好」。（記者盧賢秀攝）

民進黨議員吳驊珈、鄭文婷和施偉政（左至右）指謝市府遇重大建設缺失任何缺失都「推給前市長就好」。（記者盧賢秀攝）

2024/09/24 18:21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆城際轉運站營運業者積欠員工薪資，國民黨指替林右昌收爛攤子，民進黨市議員施偉政等議員今批市長謝國樑，「政治不難，推給前市長（林右昌）就好」，藍綠再度槓上。

基隆城際轉運站林右昌任內興建，工程只剩1%，營運廠商在他卸任前決標，轉運站直到今年7月1日才正式啟用，日前營運廠商的員工在臉書貼文，指已2個月沒拿到薪水。業者昨天表示，延遲的薪資會陸續發放，確保轉運站營運及各項服務順利運行。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天前往國民黨中央舉辦的記者會，指謝國樑上任至今都在為林右昌前市府收爛攤子，爭議連環爆。

民進黨議員施偉政、鄭文婷、吳驊珈也開記者會，指林市府完成的重大建設，只要有任何缺失或管理問題，謝市府就說是在「擦屁股」，城際轉運站在完工進度僅剩1%的階段拖延了1年多才啟用，這段時間許多通勤族在風雨中辛苦候車，親民黨主席宋楚瑜最近在網路影片中表示，政府的經營是永續的，不要甚麼事都推給前市府。

鄭文婷指出，城際轉運站營運廠商是在2022年得標，工程進度只剩下1%還沒完成，但謝國樑上任後，卻藉機拖延，硬是等了1年半才啟用。請問全台灣哪家廠商禁得起這樣的空轉消耗？積欠工資是廠商的勞資爭議，現在的所有狀況都是謝國樑自己捅出來的婁子，「請問你在擦甚麼屁股？」

吳驊珈表示，市議會要求市府報告轉運站最終1%的工程進度，至今仍不清不楚，這1%的工程進度造成廠商1年半多沒有收入，卻仍需支付市府權利金，這樣不公平的履約狀況，市府究竟如何處理？相較於微風入主東岸商場，「霸道總裁」明顯偏愛，呼籲謝國樑正面面對，不要只有藍綠，沒有是非。

基隆城際轉運站日前傳出營運廠商積欠員工薪資，引發藍綠互嗆。（記者盧賢秀攝）

基隆城際轉運站日前傳出營運廠商積欠員工薪資，引發藍綠互嗆。（記者盧賢秀攝）

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