新北男童未入學追出遭棄屍基隆 市府：無家暴通報紀錄

黃男帶著警方前往棄屍現場，尋找兒子的遺骸。（記者徐聖倫翻攝）

2024/09/24 18:06

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男童應入學未見身影！檢警基隆山區發現嬰兒遺骸 父涉重嫌收押

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市一名黃姓男童今年原應就讀小學一年級，但卻未入學，檢警獲報追查發現其已身亡，遺體被棄置於基隆山區。市府教育局表示，小朋友開學當天未報到，學校立即通報，隨後聯繫家屬並家訪，但孩子仍不知去向，因此報警協尋；社會局指出，該家庭過往無家暴通報紀錄，持續配合調查。

教育局表示，男童設籍三重，已屆113學年度入學年齡資格，113年5月由家長透過國小新生入學線上報到系統完成新生報到，8月30日開學未報到上課，學校立即通報未入學，9月1、2日持續聯繫母親，9月3日前往家訪並通報社福單位，仍無法掌握孩童去向，因此通報警察單位協尋。

社會局指出，孩子因未入學，校方有通報社會局，社工後續也立即前往案家家訪，確認家中其他兒少養育狀況，目前案主兄弟皆正常就學，並無異樣，該家庭過往也無任何家暴通報紀錄，社會局將配合檢警調查，釐清真相。

另外，社會局補充，小孩出生後其家屬有請領「育有未滿2歲育兒津貼」，因期間補助政策有調整，每月核發2500元至6000元不等，總額約10萬餘元，配合檢方偵辦，若有溢領將會追討。

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