為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

新北男童未入學追出遭棄屍基隆 市府：無家暴通報紀錄

黃男帶著警方前往棄屍現場，尋找兒子的遺骸。（記者徐聖倫翻攝）

黃男帶著警方前往棄屍現場，尋找兒子的遺骸。（記者徐聖倫翻攝）

2024/09/24 18:06

相關新聞請見︰

男童應入學未見身影！檢警基隆山區發現嬰兒遺骸 父涉重嫌收押

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市一名黃姓男童今年原應就讀小學一年級，但卻未入學，檢警獲報追查發現其已身亡，遺體被棄置於基隆山區。市府教育局表示，小朋友開學當天未報到，學校立即通報，隨後聯繫家屬並家訪，但孩子仍不知去向，因此報警協尋；社會局指出，該家庭過往無家暴通報紀錄，持續配合調查。

教育局表示，男童設籍三重，已屆113學年度入學年齡資格，113年5月由家長透過國小新生入學線上報到系統完成新生報到，8月30日開學未報到上課，學校立即通報未入學，9月1、2日持續聯繫母親，9月3日前往家訪並通報社福單位，仍無法掌握孩童去向，因此通報警察單位協尋。

社會局指出，孩子因未入學，校方有通報社會局，社工後續也立即前往案家家訪，確認家中其他兒少養育狀況，目前案主兄弟皆正常就學，並無異樣，該家庭過往也無任何家暴通報紀錄，社會局將配合檢警調查，釐清真相。

另外，社會局補充，小孩出生後其家屬有請領「育有未滿2歲育兒津貼」，因期間補助政策有調整，每月核發2500元至6000元不等，總額約10萬餘元，配合檢方偵辦，若有溢領將會追討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中水井嬰屍命案 狠父翻供指男嬰死了才淹水求交保遭駁
2024/05/26 10:19

台中水井嬰屍命案 狠父翻供指男嬰死了才淹水求交保遭駁
男童應入學未見身影！檢警基隆山區發現嬰兒遺骸 父涉重嫌收押
2024/09/24 16:26

男童應入學未見身影！檢警基隆山區發現嬰兒遺骸 父涉重嫌收押
impression

讓台灣外送經濟健康化的機會？
阿嬤2年看不到孫子報警 揪出狠心父母殺兒棄屍
2024/09/20 15:08

阿嬤2年看不到孫子報警 揪出狠心父母殺兒棄屍
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播