基隆客運788路線脫班乘客怒貼「誤點日誌」 新北交通局開罰業者

基隆客運788公車中秋節（17日）出現嚴重脫班現象，搭車的民眾在基隆城隍廟站牌等不到車，新北市交通局依此開罰客運業者18000元。（記者俞肇福攝）

2024/09/19 17:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕在基隆市忠一路城隍廟站牌，有民眾貼出「誤點日誌」，痛斥基隆客運經營的788路線公車嚴重脫班、誤點。基隆客運副理陳靖宜表示，受到中秋假期及道路狀況導致未能準點，後續會要求起站點準時發車。

新北市政府交通局運輸管理科股長傅璿華指出，經查基隆客運788公車9月17日（中秋節）確有未依核定班次發車，違規屬實，影響營運秩序及民眾乘車權益，已違反「汽車運輸業管理規則」第19條第1項規定，將依「公路法」第77條第1項開罰1萬8000元。

基隆客運788路線公車，行駛基隆經深澳坑、新北市瑞芳，開往九份、金瓜石，由於嚴重誤點脫班，民眾氣得在站牌貼出「誤點日誌」一一記錄每班、每站站距的誤點狀況。

據了解，788路線公車是基隆市往返瑞芳的主要大眾運輸工具，但因為路線很長，除了尖峰時間外，誤點甚至脫班的情況，幾乎已經成了日常。據推測，17日是中秋節，可能受到九份、金瓜石的交通狀況影響，致使788路線公車班次大亂。

在基隆城隍廟站牌候車的陳先生說，他能夠理解客運公司缺工，但竟然連利用網路查詢的公車動態都不準確就太扯了。他表示，剛剛顯示公車剛離站，但他站在站牌已經等了半小時，根本沒看到有788路線到站。

其實這並不是第一次出現788路線的乘客生氣憤怒，2022年就曾經因為同樣的問題，讓乘客氣得每天寫監督日誌紀錄脫班誤點狀況。

對此，陳靖宜表示，公司也收到民眾反映發車不準點，適逢中秋節，道路路況受到影響，會請各站加強正確發車訊息，民眾也可以多加利用動態發車系統查核，確認發車時間，請站務務必在起站點準時發車。

基隆客運788公車中秋節當天脫班嚴重，民眾氣得寫誤點日誌。（記者俞肇福攝）

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