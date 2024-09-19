大雨特報！北部陰雨綿綿 中南部易有午後雷陣雨

中央氣象署表示，今葡萄桑颱風外圍雲系影響下，北部、東北部地區及馬祖不定時有短暫陣雨或雷雨。（本報資料照）

2024/09/19 06:33

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（19）日北部、東北部地區及馬祖不定時有短暫陣雨或雷雨；清晨至上午基隆北海岸、台北局部地區有大雨發生機率；馬祖可能有較大雨勢，澎湖、金門亦有短暫陣雨；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；中南部地區對流發展旺盛，可能有局部大雨發生。

晚間環境轉為偏南風，北台灣降雨趨緩，雨區轉往南部及東南部地區，逐漸有短暫陣雨或雷雨，請留意天氣較不穩定情況。氣溫方面，各地高溫介於32至34度間，沒下雨時感受較為悶熱。

此外受颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣像署今日清晨對基隆北海岸、台北山區及高雄地區發布大雨特報，指有局部大雨發生機率。

第14號輕度颱風「葡萄桑」，昨（18日）20時位於台北東方740公里左右的海面上，颱風今天將快速通過東海朝浙江沿岸前進；位於南海的熱帶性低氣壓則以偏西方向往中南半島前進，短期內有增強為輕度颱風的趨勢，不過對台灣天氣沒有影響。

空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖為「普通」等級。

明（20日）南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

21日至24日受低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率；21日北部、南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；22日至24日各地有局部短暫陣雨或雷雨。

25日低壓帶逐漸遠離，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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