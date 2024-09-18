墾丁翻版！基隆大武崙沙灘 合法商家控非法業者占地出租陽傘

基隆大武崙沙灘有業者占地設陽傘等設施租用。（記者盧賢秀攝）

2024/09/18 16:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕墾丁翻版！基隆市大武崙沙灘每逢假日沙灘擠滿人潮，合法商家指控不合法業者占用沙灘，出租陽傘、帳棚，導致周遭合法業者沒生意，也影響民眾沙灘戲水。不過目前土地屬未登錄國有地，市府正在辦理撥用、登錄程序，並盡速訂定自治條例來管理，目前違規行為尚無法開罰。

大武崙沙灘海域去年8月發生1日3人溺水死亡案，市府將警戒線拉近，民眾必須穿著救生衣才能越線，同時設置廣播等系統，加強安全設施。

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不過夏季人潮多，沙灘出現亂象，包括烤肉、搭帳篷、外地業者違規營業，導致合法當地商家沒生意，議員吳驊珈今天與市府相關單位前往會勘。

合法的商家表示，假日沙灘有一半是不合法業者提供的陽傘、帳棚，讓合法的業者相當無奈，沙灘被占用如同占地為王。

吳驊珈說，大武崙沙灘周邊合法經營的店家，都遵守規則在營業範圍內經營，但跟墾丁一樣，很多不合法業者違規設置陽傘，還有人在沙灘露營、烤肉，打1999反映卻無法獲得解決，對合法店家非常不公平。

基隆市政府產發處副處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘目前由北觀處和基隆市政府共同來管理，目前沙灘是由市府維管，包括清潔、人員安全維護，但因沙灘土地權屬是「未登錄國有地」，市府必須完成土地的撥用登錄的程序，並儘速訂定自治條例來管理。在這過渡期，如果占用或違規使用，將會同北觀處、警方進行聯合取締。

基隆大武崙沙灘有民眾占地設陽傘出租。（記者盧賢秀攝）

市議員吳驊珈（左二）與市府相關單位勘查大武崙沙灘被占用的情形。（記者盧賢秀攝）

市議員吳驊珈（右）與市府相關單位勘查大武崙沙灘被占用的情形。（記者盧賢秀攝）

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