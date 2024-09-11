持玩具槍恐嚇酒吧老闆獲交保 奧客竟拍影片二度恐嚇被害人

陳姓男子持玩具槍拉滑套，恐嚇酒吧老闆遭判2月徒刑。圖為陳男當時被警壓制在地。（資料照）

2024/09/11 16:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕23歲陳姓男子去年8月間，被控拉玩具手槍滑套，將子彈上膛，恐嚇基隆市陳姓酒吧老闆，還嗆：「你信不信我明天找人把你的店砸掉」、「這把槍是真的假的你自己看」行徑囂張。基隆地院審結，依恐嚇危害安全罪判處陳男2月徒刑，得易科6萬元罰金。

陳姓男子去年8月間至基隆市一家酒吧消費，幾杯黃湯下肚後，不滿店家空調不冷，擅闖櫃台欲調低冷氣，遭陳姓老闆攔阻，竟取出藏在隨身包內的槍枝，邊拉槍枝滑套，將子彈上膛，邊走向陳男，將槍口指向對方，還嗆「你信不信我明天找人把你的店砸掉」、「這把槍是真的假的你自己看」，嚇壞老闆、店內酒客。

轄區警一分局獲報將陳男依恐嚇罪移送法辦後，陳男獲交保後，竟自拍「我絕對回去找你」、「你挫咧等」等恐嚇陳老闆影片，檢警漏夜拘提他到案，3天內二度將他移送基隆地檢署偵辦；檢方複訊後，不到1小時，以陳男有反覆實施恐嚇罪之虞，向法院聲請羈押。法官召開羈押庭後，以陳男已坦承犯行，無羈押必要，諭知陳男6萬元交保，但限制陳不得再恐嚇酒吧老闆，否則會將他羈押起來。

檢察官起訴陳男涉恐嚇危害安全罪，法院審理時，陳男辯稱他當時罹患躁鬱症、雙向情緒障礙症及注意力不足過動症，加上飲酒，行為才會失控，但法官認為，陳男於警詢、偵查中，對案發原因、過程、與犯案時說什麼、所持玩具手槍取得來源及有何人在現場等情節，均能清楚描述，足認陳男犯案時，意識清楚，並無因精神障礙或其他心智缺陷，不符刑法第19條第1項或第2項減刑事由，因此依恐嚇危害安全罪判處2月徒刑。

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