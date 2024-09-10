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首頁　>　基隆市

藍營立委挺樑 台灣國陳峻涵插花籲投同意罷免票

台灣國理事長陳峻涵路過站上聯訪台，呼籲民眾站出來投同意罷免票。（記者盧賢秀攝）

台灣國理事長陳峻涵路過站上聯訪台，呼籲民眾站出來投同意罷免票。（記者盧賢秀攝）

2024/09/10 20:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免投票倒數，國民黨每天都有立委或縣市長來基隆挺謝國樑，今天立委黃建豪和吳宗憲下午五點半到基隆，陪謝國樑掃街，台灣國理事長陳峻涵路過也來插花，呼籲民眾10月13日一定要出來投同意罷免票。

台灣國理事長陳峻涵繼謝國樑在基隆火車站直播時，利用與謝國樑合照時高喊「拆樑行動差你一票，大家加油」，令謝國樑尷尬。

今天吳宗憲、黃健豪到基隆信義區東明路陪同謝國樑掃街，陳峻涵路過東明路，他站上媒體聯訪台說，看到國民黨鋪天蓋地四處宣傳反罷免，看起來對拆樑行動造成很大阻力，他要藉由這個機會，呼籲民眾10月13日一定要出來投同意罷免票。

黃健豪表示，光輝十月最好的國慶慶祝方式，就是把好的政治人物留下來。吳宗憲強調，此次罷免只會造成民眾混亂，無法安居樂業，呼籲市民10月13日勇敢投下不同意罷免。

謝國樑表示，現在固定下班時間都會進行街訪，他表示，東明路一帶未來將進行市民朋友們引頸期盼的電線桿地下化工程。他也希望民眾能撥冗參加週末的白米甕砲台音樂會，市府團隊將持續一點一滴把基隆打造成更友善、更舒適且更有愛的城市。

立委黃建豪（左）與吳宗憲（右）到基隆市東明路，陪謝國樑掃街、挺善樑。（記者盧賢秀攝）

立委黃建豪（左）與吳宗憲（右）到基隆市東明路，陪謝國樑掃街、挺善樑。（記者盧賢秀攝）

立委黃建豪（左）與吳宗憲（右）到基隆市東明路，陪謝國樑掃街、挺善樑。（記者盧賢秀攝）

立委黃建豪（左）與吳宗憲（右）到基隆市東明路，陪謝國樑掃街、挺善樑。（記者盧賢秀攝）

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