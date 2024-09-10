基隆城市馬拉松不延了？ 謝國樑：交維計畫若通過10/6就如期舉辦

基隆市長謝國樑。（記者盧賢秀攝）

2024/09/10 16:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府原來宣布基隆城市半程馬拉松延期舉行，引發爭議，尤其對3000名跑者造成困擾。市府昨天跨局處研議後，好馬協會將修正交通維持計畫，市府將在9月16日召開港市道安會報審議，如果交維計畫獲道安會報通過，就可在10月6日如期辦理。

基隆好馬長跑協會舉辦城市半程馬拉松，是基隆市首次舉辦馬拉松賽事，原定10月6日舉行，有3000名跑者報名。市府上週突然以交通維持計畫未通過、距國慶日與罷免投票日前一週等安全為由，發文主辦單位延到10月14日之後再辦，3000名跑者權益受影響，引發爭議。

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市長謝國樑今天表示，昨天與交通、衛生、警察、環保、工務、文觀、都發及公車處等單位研議，為使活動朝最安全、最高規格方向準備，包括補給配置、醫護配置、交管警力配置、環境清潔配置、及活動宣傳等，作充分討論與具體規劃。

交通部分將出動49名警力、26名義交、69名志工、3名駕駛，計147名人力；醫護配置部分，從2個救護站增加到4個救護站，將在起點、終點及2個中繼點各設一個，配置8名護理人員，另並配置2台救護車及救護技術員；補給配置部分，從5個補給站增加到7個、巡迴裁判從2名增加到5名、巡迴接駁車也自1台增加到2台；清潔配置部分，也搭配設置子母車1組及流動廁所28座，以提供市民更安全、舒適的路跑環境。

好馬協會將修正交維計畫，還有外縣市的熱心跑者來擔任志工，市府將再次召開道安會報，審查交維計畫，希望能在10月6號如期舉辦。

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