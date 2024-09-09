通緝犯駕車遇盤查一路逃撞傷路人 警開2槍逮人揪出喪屍菸彈

王男駕車逃進巷弄內，被民眾車輛卡住。（記者吳昇儒攝）

2024/09/09 20:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕20多歲王姓毒品、詐欺通緝犯本月2日駕車行經基隆市忠二、孝四路口時，被巡邏員警攔下盤查。王男擔心通緝身分露餡，加速逃逸，最終棄車逃亡。基隆警方今日晚間鎖定王男後，進行攔截圍捕，對方卻撞傷路人逃亡，警方連開兩槍後，將他攔下，帶回偵辦，更在車內起出依托咪酯菸彈（俗稱「喪屍菸彈」）及安非他命，全案將朝毒品、妨害公務等罪偵辦。

警方調查，2日凌晨4時許，王男遇到攔查時，假意配合，見員警下車後，加速逃逸，最終逃到深澳坑一帶，棄車逃逸。警方隨即組成專案小組，進行追捕。

請繼續往下閱讀...

今日晚間警方發現王男蹤跡出現在八堵地區，隨即通報攔截圍捕，出動大批警力進行搜查。王男見狀衝進百福社區躲藏，卻被警方揪出，逃亡行經百一、福一街口時，擦撞吳姓路人，所幸僅有手、腳及臉部擦、挫傷，暫無生命危險。

王男因路況不熟，逃進巷弄中，見警車追上，趕緊驅車逃逸，卻一度被民眾車輛卡住。警方隨即下車對著前車輪連開兩槍，輪胎受損，打消其逃逸念頭，即刻破窗將人拉出，壓制在地；連同車內女性友人一併帶回偵訊，警方更在車內起出依托咪酯菸彈及疑似毒品安非他命粉末。

據悉，警方將王男帶回後，他卻猛灌礦泉水，且菸彈有被吸食過的跡象，懷疑他有毒駕情形，目前已採尿送驗。

警詢後，全案將朝妨害公務、毒品及公共危險罪偵辦，另同車女性友人，則列為關係人協助調查；並將向上溯源，追查毒品源頭。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在場拉起封鎖線。（記者吳昇儒攝）

警方到場採證。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法