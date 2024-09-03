東岸商場爭議藍營批林右昌做賊喊抓賊 游本明：難怪謝國樑會面臨罷免

國民黨基隆市發言人黃申棟（右）與議員韓世昱指東岸商場爭議是林右昌做賊喊抓賊。（記者盧賢秀攝）

2024/09/03 13:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府東岸商場爭議案延燒，廠商大日公司涉嫌賄賂市府官員，涉案賀姓技正被起訴，藍、綠陣營互指對方該負責。國民黨基隆市議員韓世昱說，案發在前市長林右昌任內，要現任市長謝國樑負責是做賊喊抓賊。前市府發言人游本明表示，東岸商場爭議的是半夜破門而入的謝國樑，不是把廢墟改造成亮點建設的林右昌，國民黨至今仍執迷不悟，非常可悲，難怪謝國樑會面臨被罷免。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟和韓世昱今天召開記者會，韓世昱表示，林右昌市府任內涉嫌收受大日公司賄款的賀長渤是極資深的公務員，從林水木前市長任內便開始任用，歷經5任市長，但林右昌前市府發言人游本明竟要求謝國樑市長為此案負責，甚至要謝市長道歉，如此誇張的行徑無疑是做賊喊抓賊。

韓世昱質疑賀姓技正在其他市長任內沒有違法疑慮，卻在林右昌任內出狀況，合理懷疑上行下效，是否有上位長官授意，下位才敢做出荒誕行為。

此外，韓世昱說，除了東岸、信二停車場有公務員涉嫌違法，林右昌任內發包市立田徑場重建工程，及田寮河岸礫間都有疑異，是為了消化前瞻預算？

游本明表示，東岸商場的爭議點是半夜破門而入的謝國樑，不是把廢墟改造成亮點建設的林右昌。信二停車場的案子檢察官已偵結起訴，請問國民黨是活在異世界嗎？

至於市立田徑場工程，游本明說，就是因為林市府負責任，在發現廠商不適合後，立刻解約並重新招標。至於爭取中央預算建設地方還要被質疑，拜託國民黨議員不要再秀下限了，還是好好監督謝國樑到底爭取了多少中央補助款。

前市府發言人游本明指東岸商場爭議是半夜破門而入的謝國樑，不是把廢墟改成亮點的林右昌。（游本明提供）

基隆東岸商場爭議，藍綠陣營隔空交火。（記者盧賢秀攝）

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