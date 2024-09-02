基隆7旬老婦失聯近6日 行車紀錄器拍下最後身影 警消持續搜救中

熱心民眾提供有拍到老婦身影的行車紀錄器影像。（記者吳昇儒翻攝）

2024/09/02 14:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕73歲詹姓老婦人上個月28日下午外出運動後，卻與家人失聯，警、消出動超過上百人次進行搜救，均無下文。近日有熱心民眾提供行車紀錄器，拍到婦人身影，讓家屬燃起一絲希望，警、消將繼續搜索，希望早日找到人。

家屬於8月28日發現詹婦未返家後，趕緊通報警、消協助，幫忙救援，但因失聯位置剛好在往友蚋山區、連接新北市汐止區、基隆市區等聯外道路，搜救人員只能擴大範圍，進行地毯式搜索。

請繼續往下閱讀...

警方也調閱周邊監視器，抽絲剝繭，鎖定路過的車輛，今日上午詢問到一名熱心車主，發現他的行車紀錄器有拍下老婦影像，隨即提供給搜救人員，將依照婦人身影，規劃出她可能行走的路線，進行搜索。

警方調查，詹婦從家中出發，帶著斗笠、身穿紅橘色背心，兩手還有自製拐杖，出門運動，行經華新一路諒友橋後就失去蹤影。

搜救人員表示，目前鎖定婦人可能往友蚋山區走去，但該山區範圍遼闊，搜救不易，目前已出動上百人次前往查看。

詹姓老婦失蹤迄今已邁入第6天，但家屬仍不放棄，委請民間團體及警、消持續協助，另也向神明請求幫忙，希望能盡快有好消息傳來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法