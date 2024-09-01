基隆人痛失光榮感！林右昌不捨：就像小孩沒被好好養

林右昌語帶不捨地說，基隆市政近2年走回頭路、揮霍資金，讓基隆人原本的光榮感消逝，「就像生了一個小孩，卻沒有被好好養」。（資料照）

2024/09/01 06:13

〔記者陳政宇／台北報導〕基隆市近期因市長謝國樑罷免案成為全國焦點。卸任基隆市長近2年的民進黨祕書長林右昌，面對故鄉變化難掩痛心。林首先回顧自己8年市長任內如何翻轉基隆發展，帶給基隆市民光榮感；如今的基隆市政卻走回頭路、揮霍資金，甚至讓基隆人感到無望，「就像生了一個小孩，卻沒有被好好養」。

談起接任市長前的基隆市，林右昌接受本報訪問表示，國民黨在基隆執政長達60年，僅有短暫4年是由民進黨李進勇（現任中選會主委）執政，且國民黨是從市長、立委到市議會的完全執政，卻未帶給基隆發展和榮耀，反而是不斷衰敗。

林右昌細數，他接任基隆市長時，基隆的市政滿意度連年屈居全國最後一名，失業率最高、離婚率最高、自殺率最高，也是最不快樂、最不幸福的城市。基隆人當時毫無光榮感，甚至在外不願自稱基隆人，覺得基隆沒有希望。

「窮人家要還錢是很難的，我擔任8年基隆市長，翻轉這一切」，林右昌分享，自己剛執政的基隆市百廢待舉，負債124億元創史上最高，負債比例更高達47%，差點就突破50%破產；經過他這8年致力減少債務，卸任時的負債額已低於60億元、負債比例僅30幾%，市民直接感受到基隆的翻轉，在短短8年完成無數建設，這也讓市民感受到基隆的希望和未來，每天都在改變。

對於基隆近2年的轉變，林右昌語氣一沉，坦言覺得很可惜，他卸任後的這2年，基隆不只沒有進步，反而在倒退；以前對預算都很省著用，但現任市長卻亂花錢，沒有新的系統性都市發展願景，讓基隆人覺得在走回頭路、光榮感消，也回到過去不太敢自稱基隆人，因為會被取笑。

對此，林右昌不禁感慨萬分，「我們以前是怎麼拚的？好不容易累積基礎，就像生了一個小孩，卻沒有被好好養的感覺」，種種讓他覺得痛心惋惜，也期盼基隆能找回昔日光榮感。

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