為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    大日開發行賄被起訴 拆樑團體：謝國樑尊崇依法行政 為何深夜破門？

    山海公民拆樑行動發言人李晏蓉今天（28日）下午回應，如果謝市府團隊如謝國樑口中所說的尊崇依法行政，那為何今年2月1日，可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？（記者俞肇福攝）

    山海公民拆樑行動發言人李晏蓉今天（28日）下午回應，如果謝市府團隊如謝國樑口中所說的尊崇依法行政，那為何今年2月1日，可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？（記者俞肇福攝）

    2024/08/28 17:39

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署今天（28日）偵結大日開發有限公司（以下簡稱大日公司）行賄基市府官員一案，並將相關被告起訴。基隆市政府指出，該案為前基隆市長林右昌任職時發生，市府已將涉案的賀員停職、陳員解雇，並依政府採購法程序，辦理大日公司刊登政府採購公報停權作業。公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，罷免團體一向秉持尊重檢方調查，不管是誰執政，看見政府單位積極查弊，都是令民眾欣慰的事情。

    大日公司於2016年至2023年間，經營基隆市東岸停車場及信二立體停車場，今天由基隆地檢署偵結該公司行賄市府公務員，並將相關被告起訴。

    李晏蓉強調，罷免團體樂見政府機關積極肅貪查賄，但此案與罷免團體一直以來，對於東岸商場的訴求毫無關聯性。

    李晏蓉說，罷免團體一再重申，如果謝市府團隊，如謝國樑口中所說的尊崇依法行政，那為何今年2月1日，可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？甚至成為如強盜案加害人？

    李晏蓉批評，此案其中有提到洩漏招標內容的部分，或許謝國樑也應該調查，為何在東岸停車場、基隆多處停車場的招標案，得標金額與底標完全相同，甚至有廠商在尚未得標前，即可對外招募員工。

    她說，拆樑團體針對這些疑點，已經訴求半年，卻遲遲沒有得到謝國樑團隊的回應。

    謝國樑市府團隊在許多標案都有類似的問題，廠商未得標前，就展現出得標的動作、得標廠商與謝家關係密切、不是世交就是家族企業廠商，這些都可謂圖利特定財團廠商涉嫌重大；針對以上訴求，謝市府也可以一如這起案件積極查弊，回應人民期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播