大日開發行賄被起訴 拆樑團體：謝國樑尊崇依法行政 為何深夜破門？

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉今天（28日）下午回應，如果謝市府團隊如謝國樑口中所說的尊崇依法行政，那為何今年2月1日，可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？（記者俞肇福攝）

2024/08/28 17:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署今天（28日）偵結大日開發有限公司（以下簡稱大日公司）行賄基市府官員一案，並將相關被告起訴。基隆市政府指出，該案為前基隆市長林右昌任職時發生，市府已將涉案的賀員停職、陳員解雇，並依政府採購法程序，辦理大日公司刊登政府採購公報停權作業。公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，罷免團體一向秉持尊重檢方調查，不管是誰執政，看見政府單位積極查弊，都是令民眾欣慰的事情。

大日公司於2016年至2023年間，經營基隆市東岸停車場及信二立體停車場，今天由基隆地檢署偵結該公司行賄市府公務員，並將相關被告起訴。

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李晏蓉強調，罷免團體樂見政府機關積極肅貪查賄，但此案與罷免團體一直以來，對於東岸商場的訴求毫無關聯性。

李晏蓉說，罷免團體一再重申，如果謝市府團隊，如謝國樑口中所說的尊崇依法行政，那為何今年2月1日，可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？甚至成為如強盜案加害人？

李晏蓉批評，此案其中有提到洩漏招標內容的部分，或許謝國樑也應該調查，為何在東岸停車場、基隆多處停車場的招標案，得標金額與底標完全相同，甚至有廠商在尚未得標前，即可對外招募員工。

她說，拆樑團體針對這些疑點，已經訴求半年，卻遲遲沒有得到謝國樑團隊的回應。

謝國樑市府團隊在許多標案都有類似的問題，廠商未得標前，就展現出得標的動作、得標廠商與謝家關係密切、不是世交就是家族企業廠商，這些都可謂圖利特定財團廠商涉嫌重大；針對以上訴求，謝市府也可以一如這起案件積極查弊，回應人民期待。

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