持藍波刀闖宿舍搶越南移工iPhone 男被判刑9月

基隆地院審結，認定張男並未使阮男無法抗拒而交付財物，認定他觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑9月。（記者吳昇儒攝）

2024/08/27 15:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆張姓男子去年11月20日凌晨，持藍波刀闖進樓上一處外籍員工宿舍，嚇得越南籍阮姓男子跳樓逃逸，多處受傷，張男搶走iPhone後離去，警方趕來逮捕張男。檢察官偵訊後，依強盜罪將張男起訴。基隆地院審結，認定張男並未使阮男無法抗拒而交付財物，認定他觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑9月。

檢警調查，張男住在該棟公寓3樓，而某公司員工宿舍則位於同棟4樓。案發當日凌晨1時30分，張男手持藍波刀破壞4樓門鎖後闖進屋內，喝令阮男靠近自己，嚇得被害人跳到隔壁棟3樓後，再跳至1樓逃逸。

阮男逃亡時，擦撞欄杆與牆壁，造成頭、胸、背及髖關節、雙膝等處擦、挫傷，忍痛跑向附近加油站，請計程車司機載他到同公司其他宿舍找仲介協助後，才到醫院救治。

檢察官偵訊後認為，張男持藍波刀威脅阮男，嚇得他跳樓逃逸，且事後取走其iPhone手機，已涉犯強盜罪，故依法將他起訴。

阮姓員工向法官表示，案發當日凌晨1點多，聽見有人大力敲門，就打電話請仲介報警，接著對方破壞門鎖侵入，手上持刀，喝令自己靠過去，他怕被殺害，就跳樓逃逸，逃到加油站求救，跳樓時受傷。

張男則向法官宣稱，案發當時有持藍波刀進入宿舍內，且在對方離開時取走手機，不久就被逮捕，承認有觸犯加重竊盜罪，而非加重強盜罪，因為當時進入屋內時，並未稱要取走財物，也沒有脅迫阮男，使他不能抗拒，應不構成恐嚇取財罪或加重強盜罪。

法官調查，張男深夜持刀破壞門鎖，已讓阮男心生畏懼，甚至跳樓逃逸；但過程中，張男卻未要求阮男交付財物，而是取走留在現場的手機，並未達到使阮男不能抗拒的情形，故並不構成強盜罪，應構成恐嚇取財罪。

法官認為，經醫院鑑定後，判定張男可能因先前有吸食毒品，產生思覺失調症導致其辨識能力減弱，犯案當時可能因病使其辨識違法能力顯著下降，故依法得減輕其刑；考量張男犯後已和被害人和解，且罹有精神方面疾病等狀況，依觸犯恐嚇取財罪，判處張男有期徒刑9月。

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