代班主持中常會 連勝文籲全力支持謝國樑反惡罷

國民黨副主席連勝文主持中常會。（記者林欣漢攝）

2024/08/21 14:57

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫正在訪美，國民黨副主席連勝文今日下午主持中常會時發表談話指出，他只有一件事要跟大家報告，有關基隆市長謝國樑罷免案，他要懇請所有黨內先進全力支持謝國樑，一同面對不公不義的惡意罷免行動。

「可以講是聖戰！」連勝文指出，他從未在全世界看到任何一個城市，會因為一個購物商場去罷免市長，謝國樑每一天在市政工作上戰戰兢兢，也很努力實踐他對基隆的承諾，一不收錢，二不A錢，所以沒有正當性去罷免。

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連勝文表示，這樣的惡意罷免，基本上就是反改革力量的匯聚，民進黨過去八年來一黨獨大，其龐大利益團體的反撲，民進黨不願意去面對國會少數的現況，把棋局翻桌、想要重選，牽一髮而動全局，這是改革與反改革力量的對決，也是捍衛台灣民主的關鍵戰役。

連勝文認為，民進黨的目的就是要脅迫其他國會議員，未來敢通過衝擊民進黨龐大金錢利益或權力佈局的做法，就馬上會在該立委的選區推動罷免，因此絕不能讓民進黨得逞。

連勝文強調，很多民眾到現在還以為，不出來投票就是在幫助謝國樑，請他們無論如何一定要出來投下反對罷免的票。

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