基隆市公車7月拋錨20多起 藍綠議員針鋒相對找解方

基隆市公車車齡平均偏高，導致車輛保養維修不易，7月傳出20多起公車故障拋錨，圖為民進黨基隆市議員施偉政（左）、民進黨市議員許睿慈（右）檢視拋錨公車故障原因。（基隆市議員施偉政提供）

2024/08/13 21:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市共有163輛市公車，由於中古車數量不少，導致7月傳出有20多起拋錨故障，針對基隆市公車營運、負債困境及解決方案，民進黨及國民黨基隆市議員今天於市議會臨時會爭相發言針鋒相對。市府表示，將在2024下半年針對市公車處相關的委外規畫案完成後，2025年啟動運價審議委員會，也不排除引進民營公車進入基隆，並給予一定程度的運價補貼，並在2025、2026年度編列預算及爭取中央補助，購置123輛電動低底盤公車，擺脫0台電動低底盤公車的困境。

審計部基隆市審計室審核公車處2023年決算，由於公車行駛公里數較預計減少，交通工具選擇多元化及實際載客量減少，使公車處去年淨損2547萬餘元，而截至去年底，累積虧損已達19.57億元，負債也多達11.62億元、利息費用2016萬餘元。

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國民黨與民進黨議員分別針對基隆市公車的車齡居高不下、故障率偏高、路線應重新檢討，以及公車運價的檢討等不同方面進行討論。無黨籍議員陳冠羽、民進黨籍議員曾怡芳等人，都提出市府應規畫引進「小黃」公車，服務偏鄉運量較少的路線。

民進黨議員許睿慈批評，2024年上半年基隆市大眾交通運輸搭乘就高達913萬人次，然而目前的老舊公車頻繁故障、低品質的乘車環境，都讓市民與公車司機沮喪；再者，中央政策到2025年，全國大眾交通運輸公車的電動化應達到35％，結果，基隆市公車迄今一輛電動低底盤公車都沒有，只有忙著兌現市長謝國樑的選舉支票，發放青年電動機車，市府的作為根本就是「本末倒置 」。

施偉政等多位民進黨議員輪番發言抨擊市公車車齡高、故障率高，再加上司機的待遇及缺員情況嚴重，導致民怨四起。國民黨議員們則是強調，正因如此，基隆市政府才會編列預算打算採購123輛電動大客車，改善現今公車老舊的問題。

公車處長鄭永陽回應，基隆市交通處已在明年度編列優化公車路網、改善營運績效研究案預算，公車處將提供數據資料進一步分析，再評估研議調整路線、站距。

他表示，交通處也已經委託顧問公司協助規畫評估購置大客車，並將提送公路局在明年、後年編列預算及爭取中央補助購置123輛電動低底盤公車，規畫8處充電埸站，包括變電設備、充電樁、場站地坪整理及駕駛員休息室。

基隆市公車處共有163輛公車，中古車數量不少，由於車齡高保養不易，造成7月份傳出20多起拋錨故障，民進黨市議員許睿慈13日質詢批評市府不購置公共運輸的電動公車，卻忙著兌現謝市長競選政見的私人運具的電動機車，根本是本末倒置。（記者俞肇福攝）

基隆市公車處面臨公車車齡偏高、公車司機流動大、公車處負債問題；民進黨基隆市議員施偉政今天批評，公車處不通盤檢討公車路線重新規劃，只會造成問題日趨嚴重。（記者俞肇福攝）

2024年上半年基隆市大眾交通運輸搭乘高達913萬人次，基隆市公車處共有163輛公車，擔負公共運輸重任，不過由於平均車齡偏高，導致7月份傳出有20多起拋錨，引起朝野議員關注。（記者俞肇福攝）

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