罷樑若成案 擬訂10/5謝國樑生日當天投票

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會已初步完成第二階段連署查對結果查對結果，中選會本週五（16日）將審定該案是否成案。（資料照）

2024/08/13 16:04

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會已初步完成第二階段連署查對結果，中選會本週五（16日）將審定該案是否成案。據了解，中選會擬將罷免投票日訂於10月5日，當天也是謝國樑49歲生日。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑，7月8日將4萬3138份第二階段連署人名冊送交基隆選委會審議，基隆選委會完成初步審議報中選會，但有疑義寄出1441份查對單尚有部分未完成審議，正確結果將於明天報中選會；由於連署人名冊已超出規定門檻1萬多份，外界預估罷免案成案已成定局。

針對罷免案時程安排，中選會副主委陳朝建受訪僅回應，中選會預計於8月16日依法審定連署結果，並就相關事宜如是否成案辦理投票等併同處置；由於該案為程序中進行的選務事項，依法須經委員會議審定會程序，待委員會依法審定後，中選會也會再行對外說明。

據掌握，中選會已擬定後續罷免流程，相關時程如下：

（一）113年8月16日罷免案成立之宣告。

（二）113年8月29日前被罷免人提出答辯書。

（三）113年9月3日前發布罷免公告。

（四）113年9月15日投票人名冊編造完成。

（五）113年9月25日至10月4日辦理公辦電視罷免說明會。

（六）113年10月1日前公告罷免投票人人數。

（七）113年10月5日投票、開票。

（八）113年10月11日前審定罷免投票結果。

（九）113年10月11日公告罷免投票結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法