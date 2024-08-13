基隆嶼磯釣賽8/19線上報名 9/28起競技2天

基隆嶼一直是國內喜愛磯釣的釣友熱愛的釣魚地點，基隆市政府舉辦2024磯釣賽，共有84個名額提供釣友線上報名。（圖為基隆市政府提供）

2024/08/13 16:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024基隆嶼國際磯釣賽將在9月28日（週六）、29日（週日）舉行，下週一（19日）10時開放線上報名，本屆預計開放84位選手報名，分為個人賽與團體賽，並將友善垂釣的觀念和環境保育融入賽事中，宣導友善海洋的思維。

基隆市政府產業發展處長林鼎超、磯釣大使沈文程今天為賽事揭開序幕。林鼎超表示，基隆嶼磯釣活動盛行，一直是磯釣客切磋釣技的熱門場所，磯釣賽在下週一（19日）10時開放線上報名。除了有國內知名企業與品牌提供贊助為選手加油外，這次也特別邀請桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊–電豹女來一起為選手加油，希望透過代言人的宣傳及啦啦隊的助陣，可以讓更多民眾有機會接觸磯釣這項運動賽事，認識這項特別的海洋休閒運動。

沈文程說，曾到世界各國釣魚，也到過中國東北、西藏等地區釣過，最後還是覺得自己的家鄉好，剛開始是溪釣，進而到船磯釣，而他的磯釣也是在基隆開始，因此對基隆有熟悉的感覺。

沈文程說，今年已是第6年來基隆代言，在其他國家如日本，釣具店內都看到小朋友，對釣魚十分有興趣，但可惜的是在台灣卻很少見；另外，女性釣魚在台灣也不被重視，期盼有更多的女性釣友加入，未來基隆國際磯釣賽事，可專門設置女子組，推廣休閒釣魚活動。

除了許多國內知名企業與品牌提供贊助為選手加油外，賽事總獎金17萬元，賽事選手之夜將會抽出沖繩來回機票1張。

2024基隆嶼國際磯釣賽將在9月28日（週六）、29日（週日）一連2天比賽，基隆市政府產業發展處長林鼎超（圖左三）、磯釣大使沈文程（圖左二）與台啤永豐啦啦隊電豹女等為今年賽事揭開序幕。（記者俞肇福攝）

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