殺人未遂犯逃出醫院被逮回 涉脫逃罪再判4個月

基隆地院依脫逃罪判處涉案男子有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/08/13 16:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕39歲男子去年1月在台北市萬華區攻擊1名女子的頭、頸部，所幸及時被發現，保住一命。事後，男子被依觸犯殺人未遂罪，判處3年徒刑，執行前，施以監護5年。沒想到，今年5月19日上午，他趁放風時逃出療養院，3天後才落網。基隆地院依觸犯脫逃罪，判處男子有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，男子犯下殺人未遂案件後，台北地院法官認為他罹有思覺失調症，判處他有期徒刑3年，執行前入相當處所施以監護5年。隨後，被安排至基隆某療養院施行監護保安處分。

不料，男子因不習慣醫院環境，於5月19日上午10時許，利用在醫院管制區內活動期間，趁無人看管之際，先躲到草叢、廢棄桌椅後方，等醫院生活輔導員將其餘院所病患帶回院內籃球場、餐廳等活動空間時，再沿著山徑徒步逃離醫院。

院方人員發現他不見蹤影，隨即向轄區派出所通報，經警方沿線調閱監視器，持續追查，直至22日晚間7時40分，在新北市新莊地區尋獲準備到工地打零工的男子，當場將他逮捕。

據悉，他於脫逃期間，北北基地區民眾人心惶惶，不少教育單位都宣布暫停開放校區，基隆市議長童子瑋也藉此建議警局建立「監控中心」，改善監視器妥善率困境。

所幸警方沿線追捕，加上媒體報導後，讓男子在求職時被人發現，通報警方將人逮捕到案。

檢警偵訊時，男子表示因為不適應在療養院的環境，才會萌生逃跑的念頭。檢察官偵訊後，依涉犯脫逃罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，男子僅因不適應醫院環境，竟利用在醫院管制區內活動期間趁隙脫逃，無視國家公權力執行且造成社會大眾恐慌；但考量他犯後坦承犯行、態度尚佳，故判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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