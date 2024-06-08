基隆併雙北升格直轄市 學者鄭安廷：正面看待 需凝聚共識

基隆市府推動升格為直轄市，學者表示需凝聚地方及中央共識。（記者林承鴻攝）

2024/06/08 20:55

〔記者林承鴻／台北報導〕基隆市政府去年做的民調顯示，54.9%市民支持基隆升格成直轄市，且以「北北基合併」的意見最多。對此，政治大學地政學系教授鄭安廷表示，基隆納入雙北合併有正當性，他個人正面看待。不過能不能成功合併升格以及要跟誰併，還必須考慮雙北及中央的主客觀意願。

鄭安廷指出，無論從生活圈、行政治理或國土規劃的觀點，基隆跟雙北生活圈都無法分割，基隆納入雙北合併有正當性，能夠進行討論都是好事。

北北基目前皆由國民黨執政，鄭安廷分析，同黨執政在行政治理上較容易合作，如果地方表現強烈意願，中央願不願意給予充分支持就會是關鍵。另外，若要動到行政區的重劃，也得尊重國會意見，非單一行政部門即可處理。事實上，上一任基隆市長林右昌也曾提出「超北市」的概念，整合基北北桃四縣市，合作共榮發展。

為了凝聚市民共識，基隆市府今年編列300萬追加預算，要辦座談會、推動i-Voting線上投票。鄭安廷說，投票結果若基隆市民對升格有強烈期待，或許也能促進全國各界及內政部討論，行政區劃是不是要重新盤點跟調整，他說升格茲事體大，除了地方政府，也要知道雙北市民的看法。

鄭安廷補充，依地方制度法基隆無法單獨升格直轄市，若和雙北合併升格，政治重心勢必不會在基隆，「基隆市」主體性就不再存在，這件事好或不好，也值得基隆市民思考，但資源整合能獲得進一步加強，這點應該是可以肯定的。

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