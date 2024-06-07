國中會考基隆唯一滿級分 李喬安：睡滿8小時 上課專注學習
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市銘傳國中女學生李喬安以5A++及作文6級分，她成為基隆市2590位國中會考唯一的滿分考生。李喬安說，國中3年，她每天都睡滿8小時，隔天才有體力與腦力學習；至於作文寫出6級分的訣竅，「多看、多寫」是不二法門。
113年國中教育會考成績今天（7日）公布，基隆市應屆畢業生報考人數為2590人，基隆市17所公私立國中，5A++的學生有15人，作文6級分有14人。
根據記者調查，基隆市17所公私立國中5A++學生，分別有銘傳國中8人、中正國中2人；另外，成功國中、武崙國中、暖暖高中國中部、明德國中、建德國中各有1人是5A++。
古詩云「三更燈火五更雞，正是男兒學習時」，李喬安說，每個人都有自己學習成功方程式，她如果熬夜讀書隔天學習效果差；她要求自己上課專注學習，回家快速複習今天所學，並重新整理繕寫成筆記、預習即將上的課程，不會的隔天問老師。國中七年級、八年級都是晚上9點睡覺，九年級才晚上10點睡覺，每天都是早上6點起床。
銘傳國中代理校長郭淑娟補充說，李喬安在藝術領域表現也不遑多讓，喜愛畫動漫中人物的她，報名銘傳國中畢業紀念冊徵圖票選，以些微票數飲恨。她還是銘傳管弦樂團中提琴手，拉中提琴放鬆緊繃神經，跟著喜歡的歌手一起唱歌，也是紓解課業壓力的方法。
李喬安說，她要感謝老師們，對她打破砂鍋問到底，仍不厭其煩解惑，特別是導師高宜楓、姚芳晴，讓緊張不已缺乏自信的她，能靜下心來從容應試。最神奇的是考前有隻蝙蝠飛到她溫書的學校圖書館，沒想到「蝠」現眼前！真的讓她「會考5A++作文6級分」的美夢成真。