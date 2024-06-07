國中會考基隆唯一滿級分 李喬安：睡滿8小時 上課專注學習

基隆銘傳國中應屆畢業生李喬安，在國中教育會考以5A++作文六級分佳績，獨佔基隆市鰲頭。（記者俞肇福攝）

2024/06/07 22:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市銘傳國中女學生李喬安以5A++及作文6級分，她成為基隆市2590位國中會考唯一的滿分考生。李喬安說，國中3年，她每天都睡滿8小時，隔天才有體力與腦力學習；至於作文寫出6級分的訣竅，「多看、多寫」是不二法門。

113年國中教育會考成績今天（7日）公布，基隆市應屆畢業生報考人數為2590人，基隆市17所公私立國中，5A++的學生有15人，作文6級分有14人。

根據記者調查，基隆市17所公私立國中5A++學生，分別有銘傳國中8人、中正國中2人；另外，成功國中、武崙國中、暖暖高中國中部、明德國中、建德國中各有1人是5A++。

古詩云「三更燈火五更雞，正是男兒學習時」，李喬安說，每個人都有自己學習成功方程式，她如果熬夜讀書隔天學習效果差；她要求自己上課專注學習，回家快速複習今天所學，並重新整理繕寫成筆記、預習即將上的課程，不會的隔天問老師。國中七年級、八年級都是晚上9點睡覺，九年級才晚上10點睡覺，每天都是早上6點起床。

銘傳國中代理校長郭淑娟補充說，李喬安在藝術領域表現也不遑多讓，喜愛畫動漫中人物的她，報名銘傳國中畢業紀念冊徵圖票選，以些微票數飲恨。她還是銘傳管弦樂團中提琴手，拉中提琴放鬆緊繃神經，跟著喜歡的歌手一起唱歌，也是紓解課業壓力的方法。

李喬安說，她要感謝老師們，對她打破砂鍋問到底，仍不厭其煩解惑，特別是導師高宜楓、姚芳晴，讓緊張不已缺乏自信的她，能靜下心來從容應試。最神奇的是考前有隻蝙蝠飛到她溫書的學校圖書館，沒想到「蝠」現眼前！真的讓她「會考5A++作文6級分」的美夢成真。

李喬安今天回學校祈福心願牆，對於自己親手寫下5A++、作文六級分心願能實現，感謝銘傳老師指導與父母支持。（記者俞肇福攝）

國中會考前夕，被古人喻為代表吉祥福氣的蝙蝠，飛到基隆市銘傳國中圖書館停留梁柱不走，銘傳師生認為是好兆頭。（圖為銘傳國中提供）

基隆市銘傳國中女學生李喬安（右二）以5A++及作文6級分，她成為基隆市2590位國中會考唯一的滿分考生。（記者俞肇福攝）

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