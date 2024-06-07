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基隆又一罰單陷阱！並排上銀蛇橋常遭檢舉 市府研究混合車道

基隆市銀蛇橋上單一車道，但經常會併排停等，否則在路口就會回堵，駕駛經常吃罰單。（記者盧賢秀攝）

基隆市銀蛇橋上單一車道，但經常會併排停等，否則在路口就會回堵，駕駛經常吃罰單。（記者盧賢秀攝）

2024/06/07 16:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕又是一個罰單陷阱！基隆仁一路與信一路的「銀蛇橋」，是重要的通行要道，但橋上車道只畫單一車道，仁一路雙向車流都會匯入，很多駕駛人為免卡在路口，會並排進入橋上，頻遭檢舉達人檢舉，民代批有如交通陷阱。市府交通處表示，將評估修改為成混合車道可行性。

陳情人說，仁一路雙向車流及劉銘傳路口的車流，都會匯入銀蛇橋，再左轉信一路到市區，或直行義六路到信義區公所或信義市場，每天車流量非常大，很多車輛都在橋上並排，否則就會卡在路口阻礙交通；但橋上走單一車道，右邊有紅線，規定不能並排停等紅燈，他一再收到罰單，非常不合理，建議改雙車道。

議員韓世昱說，仁一路車輛多，左右轉上橋車流量大，為避免堵住後方來車，自動習慣往橋上空間「鑽」，容易變成違規，如同交通陷阱，盼改雙車可並行車道。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，這種屬爭道行駛，在單車道駕車與他車並行，處600元以上、1800元以下罰鍰。

交通處交通工程科技正陳思宇表示，仁一路雙向的車流都會匯入銀蛇橋，如果不盡快駛入橋上，紅燈亮起就會卡在路口阻礙車流，造成沒有淨空路口。銀蛇橋寬度只有4米多不足以設雙車道，在路口處可設混合車道，以畫箭頭標示，讓左轉車靠左、直行車靠右，車流分開就可以並行，就不會有違規問題。

基隆市銀蛇橋上單一車道，但經常會併排停等，否則在路口就會回堵，駕駛經常吃罰單。（記者盧賢秀攝）

基隆市銀蛇橋上單一車道，但經常會併排停等，否則在路口就會回堵，駕駛經常吃罰單。（記者盧賢秀攝）

民眾與市議員韓世昱（左）與市府人員勘查，建議銀蛇橋上改雙車道。（記者盧賢秀攝）

民眾與市議員韓世昱（左）與市府人員勘查，建議銀蛇橋上改雙車道。（記者盧賢秀攝）

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