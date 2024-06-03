基隆山崩 「拆樑」批市長令人失望 市府：為曲解談話感到遺憾

基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口今日傳出山崩，傳有人車受困。（記者吳昇儒攝）

2024/06/03 23:46

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市潮境公園入口與北寧路段今天發生土石坍方，罷免團體「山海公民拆樑行動」發布新聞稿，質疑市府沒有危機意識等內容，並指市長謝國樑一再提及要專心市政，卻始終令人人失望，更加證明罷免合情合理。基市府發言人呂謦煒晚間回應，市府現正全力投入救災，會與公路局合作完成災害評估及搶修工作，對於「拆樑」曲解市長談話感到遺憾。

「山海公民拆樑行動」表示，潮境公園大規模山崩所幸並未造成嚴重傷亡，但謝國樑前往勘查時說「本次發生山崩地點，過去就想要修復」，請問謝市長為何等到真正發生意外才開始進行研究？難道事故發生前，市府完全沒有任何危機意識嗎？「尤其去年4月Google Map上，山壁就已呈小部分崩落」，卻拖延至今日才正視問題。

「山海公民拆樑行動」說，謝國樑提到「周邊問題交通須請市民朋友藉由社群媒體告知狀況」，質疑發生意外市府竟然不是要求交通局（應為交通處，下同）迅速調查公告市民，而是民眾要自發性成為消息露出管道，「根本失去相關單位存在的必要性，是否現今交通局的功能僅限深夜開鎖（應指東岸商場爭議）？」

「山海公民拆樑行動」指出，謝市長一再提及要專心市政，卻始終讓基隆人感到失望透頂，也更證明了罷免市長合情合理。

呂謦煒回應，市府現正全力投入救災，並與該路段管轄養護單位，確認後續地質影響，並對罷免團體以災情借題發揮，曲解市長談話感到遺憾。謝市長第一時間是要求交通處透過社群並發布新聞告知市民改道資訊，讓市民能夠迅速獲悉消息，而非罷免團體的曲解。

此外，有關省道及其邊坡管理的轄管為交通部公路局負責養護，市府會全力與公路局合作完成災害評估與搶修工作，呂謦煒說，請外界本於事實發表意見，方有利於台灣的公共事務討論。

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