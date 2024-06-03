4年5萬輛！基隆電動機車申請暴增 油車業者憂威脅生存

基隆市府放寬電動機車申請條件後，申請人數暴增。（資料照）

2024/06/03 10:09

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市長謝國樑上任後，持續兌現政見，推行公益青年就業電動機車補助，申請量已逾8千件，4年估計要投入5萬輛，不過，已有市民擔心起停車空間及充換電站點不足、交通惡化加重道路負擔，也傳出油車業者考慮號召集結至市府門口陳情，希望停止贈送或提出配套措施，維護自身的生存權。

民進黨籍市議員張顥瀚表示，自己本身也是電動機車使用者，日前陸續接獲市民反映，放寬條件後申請人數暴增，延遲交車進度，申請一段時間卻未能領到車，已有民眾開始擔心，停車空間本就稀缺，即便去年開放76處騎樓合法停車，但治標不治本，市府應有其他配套措施，同時建議業者持續佈建充換電站，否則等到大量電動機車上路，恐怕不敷使用。

張顥瀚指出，油車業者主要營收源於售後保養及維修，然而大量電動機車申請，嚴重衝擊油車市場，影響機車行生計，正在醞釀要到市府門口陳情抗議，維護生存權，「我要活下去！」而且市府說要輔導產業革新，但未有實際作為，電動機車維修是另一門學問，若無相關系統也莫可奈何。

國民黨籍市議員藍敏煌說，推行電動車符合淨零碳排的國際趨勢，其他縣市也有在做，但僅基隆被搬上檯面品頭論足；有了電動車後自然會有汰舊需求，而停車格不足是每個縣市都會面臨到的難題，因此必須提出相應配套，例如基隆開放騎樓可以停車，就做得不錯。

藍敏煌認為，謝市府提出的青年電動機車計畫，不是1年發5萬輛，而是4年投入5萬輛，開辦後的前5個月雖僅百人申請，政策歷經檢討修正放寬，申請人數節節攀升，甚至需要追加預算，目前已有電動機車業者找上門，請他協助尋找合適的充電設置站點，持續朝低碳城市方向努力，呼籲不要政治操作，不論效果好壞都罵，應適時給予鼓勵。

市府環保局長馬仲豪表示，電動機車申請量已逾8千輛，計畫是逐年編列預算執行，並視申請狀況及預算額度滾動式調整，也會密切監督業者申請建置充電站，目前業者評估發車數和換電站可互相匹配，光陽現有47個站點，3個月內另陸續建置7個站點；中華汽車現有3個充電站點，還會陸續施作，位置可上業者網站與APP查詢。

馬仲豪補充，目前雖無強制汰舊換新，然而，申請者約每3至4人會汰換掉燃油舊車，因此燃油機車仍會有所減少。

市府交通處長王圳宏指出，為了解決機車停車位需求，目前已有76處騎樓開放停擺機車，會再滾動式檢討成效，同時輔導私人地主、公有地增設停車位，2年來已增10處停車場、1806個汽機車位，今年預計再盤點5處空地，可望陸續增加逾300格，未來新建案也會要求1戶配置1個汽車位及1.3個機車位，滿足自身需求，進而減少停到外面去的可能。

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