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基隆軍港西遷 威海營區BOT聯合開發商場

基隆東岸軍方威海營區已經西遷，舊建物也拆除，市府將與航港局等單位聯合開發商業區。（記者盧賢秀攝）

基隆東岸軍方威海營區已經西遷，舊建物也拆除，市府將與航港局等單位聯合開發商業區。（記者盧賢秀攝）

2024/04/02 17:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆東五碼頭威海營區軍港西遷，目前建物都已拆除，市府與航港局、軍方及國有財產署等單位研商，將辦理都市計畫變更，引進民間促參闢建商場，帶動市區觀光商業廊帶發展。

據指出，這塊基地面積約1.42公頃，緊鄰基隆長榮桂港酒店，威海營區軍港遷往西岸，原建物也已經拆除，由於東岸發展郵輪觀光，因此，未來提供郵輪旅運服務外，也計畫開發商場帶動市區觀光商業廊帶。

據指出，市府與台灣港務公司基隆分公司、交通部航港局、國有財產署等單位，針對威海營區土地開發進行首次會議，達成共同開發的共識，將透過BOT（新建、營運、轉移）方式，朝向商業開發，讓民眾使用的活動空間，可有更多彈性，對於民間投資而言，可開發面積較大，也較具吸引力。

據了解，航港局去年曾發包針對原威海營區的土地開發，進行初步的可行性評估，該基地離東岸旅客中心不遠，未來將朝向商業開發，希望商業機能串聯，至於究竟會朝向商場、商辦或是飯店等模式開發，還待後續實際透過BOT開發案，才會有定論。

市府指出，開發基地面積只有1公頃多，共有4個地主，如果各自開發，整體的效益不大，所以整體規劃是比較好的。航港局是在這塊基地中擁有的土地面積較大，因此未來促參BOT招商引資，將由航港局來辦理，都市計劃變更及後續開發的定位，航港局將與市府討論。

為了加速行政流程，市府希望航港局在6個月完成「促參可行性評估」，報中央同意後，再啟動「招商引資計劃」，後續將進行都市計畫變更，將機關用地變更為商業區。

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