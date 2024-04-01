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男子上超市購買涼拌菜疑吃到菸頭 全聯預防性下架該批號產品

基隆市有民眾昨晚（31日）在全聯超市購買涼拌菜，打開後疑似吃到有菸頭，民眾隨即通知全聯超市，今天下午在議員陪同下，將相關物件移送基隆市衛生局。（圖為基隆市政府衛生局提供）

基隆市有民眾昨晚（31日）在全聯超市購買涼拌菜，打開後疑似吃到有菸頭，民眾隨即通知全聯超市，今天下午在議員陪同下，將相關物件移送基隆市衛生局。（圖為基隆市政府衛生局提供）

2024/04/01 23:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆周姓男子昨晚（31日）到七堵的全聯超市購買涼拌菜，拆開包裝享用後發現有疑似抽過的菸頭，嚇得連忙拍照存證，並向全聯超市反映，周男同時向市議員曾怡芳投訴。基隆市衛生局表示，已採證、拍照，將移請製造地台南市衛生局處理。

周男表示，他昨天前往全聯超市採買，買2包涼拌菜回家當晚餐享用，吃到一半才發現裡面的內容物有疑似菸頭的不明物質，覺得相當噁心。

全聯超市在接獲民眾反映後，第一時間通知總公司及廠商，並要求廠商聯繫該民眾，民眾接獲廠商電話發覺有異，因擔心自身權益受損，向曾怡芳陳情，希望廠商能妥善處理此事。

今天（1日）15時30分，曾怡芳陪同民眾將問題食品與保留的不明物體，一併送入基隆市衛生局。

基隆市衛生局接獲通知後，除第一時間移送生產廠商所在縣市的台南市衛生局調查釐清，隨後也確認該超市門市已經清查，並預防性下架該批號產品，並派衛生局稽查人員到現場稽核確認。

基隆市衛生局局長張賢政說明，衛生局除定期年度的稽查，也因應各種專案或事件，頻繁不定期稽查各類型食品及餐飲業者，依現場稽查問題及追蹤源頭調查結果，管理及預防食安問題。

基隆周姓男子昨晚（31日）到七堵的全聯超市購買涼拌菜，拆開包裝後發現有疑似抽過的菸頭，嚇得連忙拍照存證，並向全聯超市反映，周男同時向市議員曾怡芳投訴，全聯超市已經將相關的產品預防性下架。（圖為基隆市政府衛生局提供）

基隆周姓男子昨晚（31日）到七堵的全聯超市購買涼拌菜，拆開包裝後發現有疑似抽過的菸頭，嚇得連忙拍照存證，並向全聯超市反映，周男同時向市議員曾怡芳投訴，全聯超市已經將相關的產品預防性下架。（圖為基隆市政府衛生局提供）

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