16縣市大雨特報！ 今各地雨勢明顯 入夜可望趨緩

今日西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨。（資料照）

2024/04/01 06:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面影響，今（1）日各地易有短延時強降雨，中央氣象署於今晨4點50分針對全台16縣市發布大雨特報，清晨至上午，中部以北地區有局部大雨，南部地區有機會出現局部較大雨勢，白天西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨。預計入夜後雨勢將明顯趨緩。

今日氣溫方面，各地低溫21到25度，白天北部及東半部高溫25至29度，北台灣高溫稍轉涼，天氣較為舒適，中南部地區仍可達32至33度，體感溫暖偏熱。空氣品質部份，各地受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳，空品多為普通至良好；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二、週三（2日、3日）是這週天氣較穩定的一段時間，各地大多為多雲到晴、溫暖偏熱的天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨。週四至下週日（4日至7日）另一波鋒面位於台灣北部海面，並逐漸接近台灣，天氣再度轉趨不穩定，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週日（7日）降雨範圍擴大，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 28 25 ~ 30 27 ~ 31 23 ~ 26

氣象署發布16縣市大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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