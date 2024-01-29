基隆海興海水游泳池完工啟用 民眾可以下水啦！

基隆外木山「海興游泳池」金屬平台長年受海風吹拂，鏽蝕嚴重。基市府於2023年6月啟動基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程，並獲交通部觀光署補助，修繕工程已於日前完工啟用。（基隆市產業發展處提供）

2024/01/29 21:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市產業發展處今天指出，2023年6月下旬動工修繕的外木山「海興游泳池」附近海岸鐵架平台及更衣沖洗設施，原定2023年底完工，但延到今年1月25日完成驗收；產業發展處長林鼎超表示，海興游泳池及附近水域，已重新開放民眾下水。

外木山「海興游泳池」是民眾利用海岸地形，自行打造的海水游泳池，愛好海泳民眾在岸際搭建觀景平台，並設置更衣及沖洗空間；喜愛海泳民眾組成海興早泳會，以海興游泳池為據點，由於此一天然海水游泳池有深有淺，適合各種程度民眾游泳或戲水，一年四季都有民眾前來海泳。

外木山「海興游泳池」金屬平台長年受海風吹拂，鏽蝕情況越來越重。林鼎超表示，為帶動外木山廊帶觀光及休閒漁業產業發展，市府於2023年6月啟動基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程，並獲交通部觀光署補助，投入總經費2300萬元改善外木山漁港海堤步道及海興泳池平台周遭景觀設施。

這項工程不僅將原本既有老舊鐵架平台及階梯拆除，為了避免後續鋼材會受到鹽分的侵蝕，採用混凝土結構新設抿石子平台及2座上下階梯，並拓寬下方泳池步道舖面、加強表面防滑及階梯增設止滑條，以提供遊客更舒適安全的休憩環境及親水設施。

基隆外木山「海興游泳池」金屬平台長年受海風吹拂，鏽蝕嚴重。基市府於2023年6月啟動基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程，並獲交通部觀光署補助，修繕工程已於日前完工啟用。（基隆市產業發展處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法