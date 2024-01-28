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全國第一！基隆市44公幼100％開辦寒假全日照顧

基隆市為減輕雙薪家庭育兒負擔，寒暑假共44所公立幼兒園開辦幼兒全日延長照顧，今年寒假更統一收費標準，一天只要120元。（圖由基隆市政府提供）

基隆市為減輕雙薪家庭育兒負擔，寒暑假共44所公立幼兒園開辦幼兒全日延長照顧，今年寒假更統一收費標準，一天只要120元。（圖由基隆市政府提供）

2024/01/28 12:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市44所公立幼兒園寒假全面開辦「全日班」延長照顧服務，最少2週，今年首度統一收費，上午8時至下午4時1天120元，下午4時至6時延長照顧每小時35元；基隆市開辦率為全國之冠，市政府希望雙薪家庭父母安心就業，也減輕弱勢家庭育兒負擔。

基隆市教育處指出，除了弱勢家庭幼兒有補助，其他經濟情況特殊幼兒參加課後留園，只要檢附相關證明文件或學校家訪證明，由所就讀的校（園）提出申請，即可完全免費。

此外，為了讓弱勢幼兒寒假期間仍得完善照顧安心留園，一般生延長照顧收費亦調降至每小時35元；寒暑假加托服務收費採固定收費制1日120元，寒暑假午餐費及點心費及行政費完全免費並由政府負擔。

陳姓家長指出，由於過去是按照幼兒園所開班人數平均分擔，假設參加人數越多，平均分擔下來的收費會降低，聽說以前有開班，人數過少，一個人寒假照顧分擔費用8、9000元，他大兒子就讀寒暑假全日班照顧，一天要6000元左右；這次寒假他小女兒就讀寒假照顧班，只要2640元，如果再加上延長照顧到下午6時的2小時也只要70元，讓家長可以減輕負擔。

市長謝國樑表示，幼兒寒假期間，許多家長仍然需要上班，為使雙薪父母於幼兒寒假期間安心就業，鼓勵各公立幼兒園開辦寒假留園，基隆市即便只要有1名幼生想參加寒假照顧班，立即開班，無人數限制，滿足雙薪家庭托育需求。

基隆市為減輕雙薪家庭育兒負擔，44所公立幼兒園寒假開辦幼兒全日延長照顧，今年寒假更統一收費標準，一天只要120元。（圖由基隆市政府提供）

基隆市為減輕雙薪家庭育兒負擔，44所公立幼兒園寒假開辦幼兒全日延長照顧，今年寒假更統一收費標準，一天只要120元。（圖由基隆市政府提供）

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