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議員許睿慈拍「美女與野獸」年曆義賣 推展基隆觀光、照顧獨老婦幼

基隆市議員許睿慈與鷹拍年曆，行銷基隆觀光也照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹拍年曆，行銷基隆觀光也照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

2024/01/27 09:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會議員許睿慈兩年前競選期間，推出寫真書，甜美外型讓她一炮而紅，今年她與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，行銷基隆觀光，同時義賣年曆照顧獨居長者和婦幼弱勢，頗為搶手。

這款年曆被形容「美女與野獸」，因為美女的旁邊多了隻兇猛的鷹，許睿慈說，老鷹是基隆代言動物，基隆港上空總能看到大群老鷹盤旋的壯觀景象，因此，今年找來「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆。

拍攝地點包括要塞司令部、國門廣場及潮境公園等文化歷史及自然生態觀光景點，不過要和猛禽一起拍寫真，可沒這麼容易，攝影師說，這些猛禽生性靈敏，警覺性高，如果沒有相處培養感情，很難和平相處，許睿慈說，一開始真的會怕，是一種挑戰。

許睿慈說，基隆有國際級的山海美景，有美食、海鮮，希望透過年曆來行銷基隆的景點，希望大家能夠來基隆走走。同時她也希望為基隆的中高齡長者、獨居長者、婦女幼童及弱勢族群做些事，用溫暖與愛心照亮這座城市的每個角落。

民眾只要捐款299元給基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會，就可以獲得許睿慈的限量魅力基隆・老鷹特輯年曆，打造更完善的「高齡長者照顧環境」、提供更充足的「失能獨居長者生活資源」、促進更進步的「婦幼權益環境」以及建構更完整的「弱勢照顧福利體系」，讓有需要的人們都能夠更安心與安全地生活在這座城市，讓愛與溫暖能夠傳遞下去。

基隆市議員許睿慈（中）與猛禽拍年曆，行銷基隆觀光並照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈（中）與猛禽拍年曆，行銷基隆觀光並照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹一起拍年曆。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹一起拍年曆。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹拍年曆，行銷基隆觀光也照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹拍年曆，行銷基隆觀光也照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹拍年曆，行銷基隆觀光也照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員許睿慈與鷹拍年曆，行銷基隆觀光也照顧獨老和婦幼。（記者盧賢秀攝）

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