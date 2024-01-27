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女跟著地攤阿姨回家睡 半夜被70歲色翁狂摸驚醒拔腿就跑

小詩到路邊攤老闆娘家，未料就寢後竟遭陳翁猥褻。（情境照）

小詩到路邊攤老闆娘家，未料就寢後竟遭陳翁猥褻。（情境照）

2024/01/27 08:43

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名女子小詩（化名）2020年間接受路邊攤老闆娘邀請前往住家過夜，未料睡到一半，小詩突然感覺有人在摸她的腳跟胸部，當場驚醒，睜眼赫見竟是老闆娘的70歲陳姓公公伸出狼爪，小詩嚇到不知如何是好，待陳翁逞慾完畢離去後，她立刻拔腿就跑。一審基隆地院依乘機猥褻罪處陳男6月刑，得易科罰金18萬元，二審高等法院日前維持。

判決指出，小詩有重度智能障礙，2020年間前往基隆廟口購物，在一處超商前跟一名女老闆購買項鍊並穿耳洞，女老闆見她智能不足，帶她搭公車返回租屋處。女老闆的先生在中部工作，只有週末假日才返家，故平日只有她跟公公同住。

返家後，女老闆要求小詩洗澡更衣，並拿一件無袖藍色長版衫給她更換，此時，陳翁欲至浴廁如廁，得悉媳婦帶小詩回家過夜，竟起了色心。

陳翁在凌晨時分進入媳婦房間，見媳婦與小詩閉眼躺在床上，研判兩人已熟睡，呈不知抗拒狀態，認有機可乘，基於乘機猥褻犯意，出手撫摸小詩的小腿、大腿及胸部。

小詩驚醒，赫見陳男竟對她伸出狼爪，但因深怕生命有危險，只好在心裡面咒罵。未料陳男行徑越來越大膽，小詩不願再忍受，當場坐起來，陳翁見狀，才悻悻然離去。

小詩驚魂未定，不顧當下是凌晨3點多，東西收一收，立刻拔腿就跑，幸好她還記得回家的路，一到家就跟父親哭訴此事，其父火大，提起乘機猥褻罪告訴。

一審基隆地院審酌陳翁與小詩互不相識，卻為滿足個人性慾，見她躺在房間床上，呈現入眠而不知抗拒的狀態，趁人之危，以手撫摸胸部等身體部分，妨害小詩性自主權，所為實有不該，依乘機猥褻罪判陳翁6月刑，緩刑18萬元。

陳翁不服，提起上訴，主張小詩有心智缺陷，證詞不可採。但二審北院調閱相關資料，仍判定小詩具有證述能力，所述為其親身經歷之事，一審判決無誤，日前駁回上訴，仍可上訴。

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