改裝車擾人清夢 基市府2月起攔查開罰6000元起跳

取締改裝排氣管汽機車，2月1日起，基隆市政府開鍘下重手！攔檢發現使用未認證排氣管的汽機車，或任意變更噪音檢驗合格排氣管的汽機車，行駛於道路致妨害安寧，開罰6000元起跳。（圖為基隆市政府提供）

2024/01/26 21:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕改裝汽機車的噪音擾人清夢，讓民眾飽受困擾，2月1日起，基隆市政府開鍘下重手！攔檢發現使用未認證排氣管的汽機車，或任意變更噪音檢驗合格排氣管的汽機車，行駛於道路致妨害安寧，開罰6000元起跳；若是晚上11時至清晨7時）違反者加倍罰，並請車主立即改善；未遵行者，按次處罰，單次最高可罰3萬元。

基隆市環保局空氣及噪音管制科科長林佳儀指出，市府於2023年11月7日修正公告，針對未使用認證排氣管的車輛逕行裁處，並於2023年11月14日起執行「寧靜街坊專案」，警察局每日晚間於陳情熱點路段執行攔查作業，針對未使用認證排氣管車輛移送環保局逕行裁處。2023年陳情通報案件共542件，裁處共244件。

基隆市環保局局長馬仲豪表示，除了警察局通報案件外，亦於陳情熱點路段，執行環警監聯合稽查及移動式聲音照相科技執法，呼籲民眾勿使用未經主管機關噪音檢驗或檢驗合格之排氣管行駛於道路，並注意行駛時音量，以免受罰。

警方運用大數據概念，曾針對民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件分析噪音車輛出沒熱時、熱點，其中以信義區東信路最多，時段多集中在晚間10時到12時及0時到2時；另外，仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段，民眾也常有反映。

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