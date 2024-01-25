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寒冬暖心又暖胃 基隆港都姊妹會連10年包水餃助弱勢

基隆港都妹妹會婆婆媽媽不畏寒冷，努力包水餃，讓弱勢團體吃得暖心。（記者盧賢秀攝）

基隆港都妹妹會婆婆媽媽不畏寒冷，努力包水餃，讓弱勢團體吃得暖心。（記者盧賢秀攝）

2024/01/25 19:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕天氣冷颼颼，「基隆市港都姊妹協會」連續10年自發性在春節前包水餃，送給警消、海巡、弱勢團體，10多名姊妹們今年總共包了2萬顆水餃，讓弱勢團體吃了很暖心。

港都姊妹會理事長何明珠說，雖然這幾天寒流來襲，但婆婆媽媽們都不怕冷，一早就集合洗菜、拌餡料、包水餃，也有小朋友跟著媽媽一起來幫忙，3天來總共包了2萬顆水餃，陸續分送給弱勢團體。

何明珠說，婆婆媽媽們連續十年自發在過年前包水餃，送給警消、海巡和弱勢團體，雖然手很酸，但大家都很開心。

另外，國際扶輪3490地區新北百富扶輪社的主委王胡瑞貞從小在基隆長大，也在基隆遇到人生的另一半，一起打拚事業，受到扶輪社服務人群的精神所感動，發願捐贈基隆市政府一輛復康巴士，將愛與溫暖留在家鄉基隆。

此外，寶昇船務公司招待基隆家扶120名親子一起看電影，公司9年來協助家扶中心照顧弱勢兒少，今年選在也尾牙前夕辦理親子賞電影活動，慰勞家扶家庭中的這些爸爸媽媽們教養子女的辛苦，也希望透過親子電影欣賞活動，讓每個家庭在歲末年終的前夕，有個輕鬆愉快的親子時光，開心迎接來年。

基隆家扶中心目前扶助1300多戶弱勢家庭，而其中近6成多為單親母親、父代母職的單親父親或隔代教養家庭組成，讓受扶助家庭親子共處留下難忘的回憶

基隆港都妹妹會的婆婆媽媽不畏寒冷，努力包水餃。（記者盧賢秀攝）

基隆港都妹妹會的婆婆媽媽不畏寒冷，努力包水餃。（記者盧賢秀攝）

基隆港都妹妹會婆婆媽媽今年包了2萬顆水餃。（記者盧賢秀攝）

基隆港都妹妹會婆婆媽媽今年包了2萬顆水餃。（記者盧賢秀攝）

寶昇船務公司招待基隆家扶中心扶助的親子看電影。（基隆家扶中心提供）

寶昇船務公司招待基隆家扶中心扶助的親子看電影。（基隆家扶中心提供）

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