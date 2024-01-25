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日本高松市議員參訪基隆 加強台日友好邦誼

日本高松市議會議員拜會基隆市議會，加強台日友誼。（記者盧賢秀攝）

日本高松市議會議員拜會基隆市議會，加強台日友誼。（記者盧賢秀攝）

2024/01/25 11:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本高松市議會議員今天由自由民主黨會長中村順一率領，分別拜會基隆市議會與市政府，中村順一指出，希望加深台日的友好關係；議長童子瑋表示，台灣與日本是「心與心相連的真正朋友」。高松市議員並送給市府1具精緻的武士人形，由副市長邱佩琳代表接受，希望帶動兩市發展。

高松市位在日本四國香川縣境內，人口約41萬人，臨瀨戶內海，跟基隆一樣是座港口城市，兩城市在2017年5月締結為友好都市。這次高松市議會自由民主黨議員會長中村順一、副會長小比賀勝博、幹事長佐藤好邦、副議長大見昌弘等9人到基隆，拜訪市議會、市府，並到六堵工業區參觀。

議長童子瑋還贈送由慶安宮祈福加持過的「1元開運金」與「總統府1元紅包」，希望讓日本的貴客好運旺整年。童子瑋表示，基隆與高松都是港都門戶，基隆曾在高松舉辦「台灣夜市」、「基隆廟口」等活動。高松知名的「瀨戶內海藝術季」，將地方特色融入藝術創作，成為全球知名的藝術季，值得基隆學習。童子瑋強調，近年台日關係友好，未來台灣在新任總統賴清德的帶領下，兩國邦誼更加穩固外，也會進一步深化與日本的合作與交流。

邱佩琳表示，高松市被稱為「世界的寶石」，美麗的瀬戶內海自然景觀迷人，與基隆市有許多相似之處，備感親切，期待基隆市舆高松市能有更頻繁、密切的交流，並安排議員們至電子公司參訪，對雙方產業有所幫助。

中村順一表示，日本和台灣關係非常深厚，今年初日本發生能登半島地震後，台灣總統蔡英文第一時間發聲聲援，包括台灣各地的捐款紛紛湧入日本，在此由衷地感謝台灣人民的熱情，希望雙方交流能進一步加強兩市的友好關係。

基隆市議會議長童子瑋（左）送日本高松市議員一元開運金，由自由民主黨會長中村順一代表接受。（記者盧賢秀攝）

基隆市議會議長童子瑋（左）送日本高松市議員一元開運金，由自由民主黨會長中村順一代表接受。（記者盧賢秀攝）

日本高松市議會致贈給基隆市1具精緻的武士人形。（記者盧賢秀攝）

日本高松市議會致贈給基隆市1具精緻的武士人形。（記者盧賢秀攝）

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