為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

不畏寒流 雙溪高中30師生單車壯遊花東

不畏寒流，雙溪高中30多位師生今騎單車遊花東。（雙溪高中提供）

不畏寒流，雙溪高中30多位師生今騎單車遊花東。（雙溪高中提供）

2024/01/24 20:11

〔記者盧賢秀／新北報導〕寒流來襲，雙溪高中今天30多位師生騎士，不畏寒流，今天挑戰5天壯遊台灣花東行，教育局長張明文透過視訊方式，期勉師生挑戰自我極限，祝福所有成員一路平安學習滿滿。

雙溪高中單車環島自2010年首騎以來已經成為一項令學生期待的傳統，雖然寒流來襲，30多位師生仍不畏寒冷，挑戰5天4夜的花東長征活動。

校長葉俊士表示，單車環島的進行是一項非常大的工程，不管是行前的各項規劃與經費籌措都非常不簡單，但是透過活動培養學生的自信心，高中學長負責國中部學弟安全、生活照護。

學生們利用課餘時間進行體力、耐力及單車維修、故障排除等訓練之外，還自己動手製作鳳梨酥義賣籌措環島經費，讓學生們理解天助、人助之外，他們也有能夠自助的能力。感謝瑞芳工業區的和光企業每年固定購買近百盒鳳梨酥、久維企業每年都提供贊助款項。

雙溪高中家長會會長史立娜表示，她高一的孩子去年與學弟妹完成千里環島行程，不僅體格更壯，也養成負責、體貼的態度；榮譽會長林惠玉則說，她看到慈輝生因為單車活動與同學互相扶持，融入團體活動中、培養人際溝通與情緒管理，十分開心，期待孩子們在未來遇到困境時，也能面對問題解決問題，逆風飛翔。

不畏寒流，雙溪高中30多位師生今騎單車遊花東。（雙溪高中提供）

不畏寒流，雙溪高中30多位師生今騎單車遊花東。（雙溪高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全市417個YouBike站 都有2.0
2024/01/19 05:30

全市417個YouBike站 都有2.0
單車、路跑、獨木舟》花蓮港口國小學童 挑戰小鐵人
2024/01/19 05:30

單車、路跑、獨木舟》花蓮港口國小學童 挑戰小鐵人

迎接新科技浪潮 基建商機大爆發
屏縣關懷3428位獨老 雞湯送暖22年
2024/01/17 05:30

屏縣關懷3428位獨老 雞湯送暖22年
落羽松樹海倒影唯美浪漫 嘉義「寶珠湖」再掀朝聖潮
2024/01/16 13:25

落羽松樹海倒影唯美浪漫 嘉義「寶珠湖」再掀朝聖潮

補養聖品「鹿茸」守護全家人的健康
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播