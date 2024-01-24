不畏寒流 雙溪高中30師生單車壯遊花東

不畏寒流，雙溪高中30多位師生今騎單車遊花東。（雙溪高中提供）

2024/01/24 20:11

〔記者盧賢秀／新北報導〕寒流來襲，雙溪高中今天30多位師生騎士，不畏寒流，今天挑戰5天壯遊台灣花東行，教育局長張明文透過視訊方式，期勉師生挑戰自我極限，祝福所有成員一路平安學習滿滿。

雙溪高中單車環島自2010年首騎以來已經成為一項令學生期待的傳統，雖然寒流來襲，30多位師生仍不畏寒冷，挑戰5天4夜的花東長征活動。

校長葉俊士表示，單車環島的進行是一項非常大的工程，不管是行前的各項規劃與經費籌措都非常不簡單，但是透過活動培養學生的自信心，高中學長負責國中部學弟安全、生活照護。

學生們利用課餘時間進行體力、耐力及單車維修、故障排除等訓練之外，還自己動手製作鳳梨酥義賣籌措環島經費，讓學生們理解天助、人助之外，他們也有能夠自助的能力。感謝瑞芳工業區的和光企業每年固定購買近百盒鳳梨酥、久維企業每年都提供贊助款項。

雙溪高中家長會會長史立娜表示，她高一的孩子去年與學弟妹完成千里環島行程，不僅體格更壯，也養成負責、體貼的態度；榮譽會長林惠玉則說，她看到慈輝生因為單車活動與同學互相扶持，融入團體活動中、培養人際溝通與情緒管理，十分開心，期待孩子們在未來遇到困境時，也能面對問題解決問題，逆風飛翔。

不畏寒流，雙溪高中30多位師生今騎單車遊花東。（雙溪高中提供）

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