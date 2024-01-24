莽男深夜騎車未開燈被攔查 肘擊男警還吐口水判罰12萬

鄭姓男子深夜騎車未開機車大燈，被警員攔下後朝執勤警員吐口水，辱罵：「白癡」、「智障」，還肘擊男警員頭部成傷，被基隆地院依傷害罪，判罰12萬元罰金。（記者林嘉東攝）

2024/01/24 19:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓男子深夜騎車未開機車大燈被警員攔下，竟朝執勤警員吐口水，辱罵「白癡」、「智障」，還肘擊男警員頭部成傷。基隆地院近日審結依傷害罪判鄭男4月徒刑，得易科12萬元罰金。

判決指出，30歲鄭姓男子去年5月間某日晚間9點30分，騎車行經暖暖區過港路時，因機車大燈未開，被基隆市警三分局碇內派出所巡邏的警員范平翰、女警董倬妤攔下盤查。

鄭男被控先辱罵警員「白癡」、「智障」，又朝2員吐口水（公然侮辱部分未提告），還突然肘擊范員頭部，致使范員頭部受挫傷；范、董為了壓制鄭男，2員的大腿、手指與手腕也多處挫傷。

檢方調查時，鄭男辯稱，警察當時原本說不用開單，後來又說要開單，還說要搜身，看他機車置物箱有什麼東西，他覺得被警察耍了，轉身配合警員搜身時，手肘不小心揮到警察，並沒看到警察有受傷。

檢方調查後，將鄭男依妨害公務執行罪、傷害罪及侮辱公務員等罪嫌起訴。法院審理時，鄭男坦承犯行，他確有攻擊警察，法官審酌鄭明知范平翰、董倬妤是依法執行公務的警員，竟未能控制情緒，肘擊范員頭部受傷，辱罵警員，同時觸犯妨害公務執行罪、傷害罪及侮辱公務員等3罪。

法官考量鄭男坦承犯行，犯後態度良好，依傷害罪判處他4月徒刑，得易科12萬元罰金。

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