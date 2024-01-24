蜜蜂也凍未條陣亡！基隆農友為蜂箱穿「外套」抗寒流

基隆瑪陵金明昌農場老闆張清波為蜜蜂蜂箱訂製了帆布外套，提高蜂箱內的溫度，減少蜜蜂凍死。（記者盧賢秀攝）

2024/01/24 16:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕寒流來襲，基隆瑪陵山區養蜂農場的土蜂凍死了，金明昌農場老闆張清波為蜂箱設計了帆布「外套」，穿在蜂箱外面，提高蜂箱內溫度，明顯減少土蜂凍死。

基隆瑪陵山區是基隆重要土蜂蜜的產地，市農會輔導農友成立養蜂班，生產天然香醇的蜂蜜。最近寒流來襲，在外採集花蜜的土蜂有的也被凍死，蜂箱內溫度太低，剛出生的小蜜蜂也會凍未條死亡，蜂箱周邊也成堆凍死蜜蜂屍體。

張清波說，每個蜂箱內約有1、2萬隻蜜蜂，以往蜜蜂會將死亡的蜜蜂屍體搬運到20公尺、30公尺遠處丟棄，但這2天實在太冷，蜜蜂直接將屍體丟到門口。

他說，以往寒流襲台，他以物品把蜂箱門口塞一點，避免寒風灌入箱內，直到2016年霸王級寒流損失慘重，他開始思考因應方式，有人在蜂箱上方蓋上保麗龍，但密合度不夠，他則訂製了帆布的「外套」，套在蜂箱外，讓蜜蜂保暖，現在瑪陵地區有好幾家農場也開始使用帆布外套為蜜蜂保暖。

張清波說，在還沒穿上「外套」前，每個蜂箱約有半數蜜蜂會凍死，穿上「外套」後，避免寒風灌進蜂箱，可提升蜂箱內溫度約5度，蜜蜂也會藉不斷扇動翅膀產生熱能，提高蜂箱內溫度阻隔冷空氣，蜜蜂死亡情形已明顯減少。

寒流來襲，基隆瑪陵金明昌農場老闆張清波為蜜蜂蜂箱訂製了帆布外套。（記者盧賢秀攝）

寒流來襲，不少蜜蜂凍死。（記者盧賢秀攝）

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