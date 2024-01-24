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基隆仁愛橋重建1/30通車 過年採購年貨更順暢

基隆仁愛橋改建完工，1月30日開放通車。（記者盧賢秀攝）

基隆仁愛橋改建完工，1月30日開放通車。（記者盧賢秀攝）

2024/01/24 16:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市區仁愛橋是連接忠四、仁五路的重要橋梁，長期承載負重，主梁及橫梁鋼筋鏽蝕，去年4月封橋重建，趕工在今年1月底完工通車，附近崁仔頂漁市、仁愛市場採購年貨更順暢。

基隆市區仁愛橋是忠四路跨越旭川河連接仁五路的重要橋梁，1980年完工，是安樂區、中山區與仁愛區連絡重要道路，南方澳斷橋事件後，全國老舊橋梁總體檢，仁愛橋排名第一，亟需改建，但地近崁仔頂漁市、仁愛市場，上方還有中正高架橋飛越，施工困難，直到去年4月才開工。

工務處長陳耀川說，仁愛橋改建工程獲得內政部國土署生活圈交通系統計畫支持，補助7100萬元，地方自籌1600多萬元。去年4月10封路施工，歷經9個月完工，改建完成後的新仁愛橋，長度30公尺，寬度20公尺，配置單向4車道及2米寬的人行道。

陳耀川說，原本工作天300日，但廠商積極趕工，進度超前，在今年1月30日可改建完成提早通車，相關交通動線可陸續恢復正常車行。

仁愛橋旁就是知名的崁仔頂漁市場及仁愛市場，農曆年前通車，民眾採購年貨更方便，交通恢復原先動線，到廟口小吃也不必繞路了。

新完工的仁愛橋有寬敞的人行道。（記者盧賢秀攝）

新完工的仁愛橋有寬敞的人行道。（記者盧賢秀攝）

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