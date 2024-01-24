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開箱基隆市春聯「龍年大發」和小紅包 謝國樑1/30市場發送

基隆市長謝國樑（中）公佈龍年大發春聯和小紅包樣式。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（中）公佈龍年大發春聯和小紅包樣式。（記者盧賢秀攝）

2024/01/24 11:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕春節將至，基隆市長謝國樑今天開箱龍年春聯「龍年大發」及1元紅包樣式，龍像設計昂首向上飛翔、龍躍千里，希望市民都能有飛耀式的突破及發展，小紅包融入100象徵基隆設市100週年，還有各種新穎的貼紙可以貼在手機等，謝國樑將於1月30日及2月2日到仁愛等市場發送。

市府發言人余治明指出，今年的春聯以龍翔圖騰及書法字體為元素，將龍年意象及賀詞融為一體，龍像設計為昂首向上飛翔，意寓龍躍千里，希望每位市民朋友都能有飛耀式的突破及發展；而「龍年大發」採燙金字體，呈現大氣且寓有百業亨通等吉祥寓意，下角將財字搭配圓形背景，意寓財源滾滾來。

市府將在1月29日前將春聯配送至各區公所，由里鄰長協助發送到各家戶，民眾也可以直接到里辦公處領取，希望收到春聯的市民能在新的一年諸事大發、心想事成。

謝國樑和綜合發展處長林麗嬋指出，今年的限量1元紅包採大幅度的創新規劃，正面採用貼紙設計，除貼紙融入100週年的意像，還有各式貼紙，可貼在手機殼、筆電等地方，頗有趣味。

謝國樑將在1月30日上午分別在信義市場、仁愛市場；2月2日上午在果菜市場、成功市場等地點發放1元紅包。

基隆市長謝國樑（中）公佈龍年大發春聯和小紅包樣式。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（中）公佈龍年大發春聯和小紅包樣式。（記者盧賢秀攝）

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