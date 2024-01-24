寒流持續發威！ 苗栗低溫6.8度、22縣市全部低溫特報

今日清晨各地普遍出現10度以下的低溫，白天北部及宜蘭地區回溫有限，高溫11到13度，其他地區高溫稍回升至15到22度。圖為前往二子坪賞雪民眾。（資料照）

2024/01/24 06:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日受到寒流持續影響，各地天氣還是非常寒冷，中央氣象署4點27分針對全國22縣市都發布低溫特報，今日平地最低溫出現在連江縣的馬祖及東引測站，僅有3.1度；台灣本島平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉大河測站，今晨6點為6.8度。

今日清晨各地普遍出現10度以下的低溫，白天北部及宜蘭地區回溫有限，高溫11到13度，其他地區高溫稍回升至15到22度，連日低溫請民眾務必做好保暖工作。天氣方面，水氣明顯減少，只剩迎風面的東半部、大台北地區及中部以北山區仍有局部、零星的降雨，其他地區恢復成多雲到晴的天氣。

空氣品質部份，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週四（25日）受輻射冷卻影響，清晨各地寒冷，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至14度。白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度。週五、週六（26日、27日）各地清晨仍偏冷，特別在西半部日夜溫差大。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 8 ~ 12 8 ~ 17 11 ~ 20 11 ~ 15

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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