為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

寒流持續發威！ 苗栗低溫6.8度、22縣市全部低溫特報

今日清晨各地普遍出現10度以下的低溫，白天北部及宜蘭地區回溫有限，高溫11到13度，其他地區高溫稍回升至15到22度。圖為前往二子坪賞雪民眾。（資料照）

今日清晨各地普遍出現10度以下的低溫，白天北部及宜蘭地區回溫有限，高溫11到13度，其他地區高溫稍回升至15到22度。圖為前往二子坪賞雪民眾。（資料照）

2024/01/24 06:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日受到寒流持續影響，各地天氣還是非常寒冷，中央氣象署4點27分針對全國22縣市都發布低溫特報，今日平地最低溫出現在連江縣的馬祖及東引測站，僅有3.1度；台灣本島平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉大河測站，今晨6點為6.8度。

今日清晨各地普遍出現10度以下的低溫，白天北部及宜蘭地區回溫有限，高溫11到13度，其他地區高溫稍回升至15到22度，連日低溫請民眾務必做好保暖工作。天氣方面，水氣明顯減少，只剩迎風面的東半部、大台北地區及中部以北山區仍有局部、零星的降雨，其他地區恢復成多雲到晴的天氣。

空氣品質部份，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週四（25日）受輻射冷卻影響，清晨各地寒冷，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至14度。白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度。週五、週六（26日、27日）各地清晨仍偏冷，特別在西半部日夜溫差大。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
8 ~ 12 8 ~ 17 11 ~ 20 11 ~ 15

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冷吱吱！烏來、三峽飄雪 5地下「磁磚雨」
2024/01/24 05:30

冷吱吱！烏來、三峽飄雪 5地下「磁磚雨」
寒流襲台多處降雪 民眾追雪嗨翻天
2024/01/24 05:30

寒流襲台多處降雪 民眾追雪嗨翻天

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
全台急凍 三天241人OHCA
2024/01/24 05:30

全台急凍 三天241人OHCA
週三寒流持續發威！降雨趨緩、沿海風浪大
2024/01/23 22:09

週三寒流持續發威！降雨趨緩、沿海風浪大

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播