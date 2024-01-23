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首頁　>　基隆市

騎士被搜出西瓜刀辯稱帶回家切水果 法官打臉裁罰9000元

許姓男子深夜騎車被警方查獲機車置物箱內有1 把30公分長西瓜刀後辯稱：「是要帶回家切水果」；基隆地院法官審理後打臉他：「西瓜刀大多用於營業場所，甚少作為家用」，裁定將許男依違反社會秩序維護法裁罰9000元罰鍰。 （記者林嘉東攝）

許姓男子深夜騎車被警方查獲機車置物箱內有1 把30公分長西瓜刀後辯稱：「是要帶回家切水果」；基隆地院法官審理後打臉他：「西瓜刀大多用於營業場所，甚少作為家用」，裁定將許男依違反社會秩序維護法裁罰9000元罰鍰。 （記者林嘉東攝）

2024/01/23 19:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子深夜騎車行經基隆市區鬧區時，被警方查獲機車置物箱內有1把30公分長西瓜刀，竟辯稱：「是要帶回家切水果」；基隆地院法官審理後打臉他：「西瓜刀大多用於營業場所，甚少作為家用」，裁定將許男依違反社會秩序維護法裁罰9000元罰鍰。

許姓男子去年12月某日凌晨2時許，騎車行經基隆市仁愛區愛二路時，基隆市警一分局忠二路派出所巡佐蕭國章、警員塗士勛先聞到許男身上有K味，接著發現許神色緊張，遂趨前將他攔下盤查，除在他身上起獲K他命0.77公克外，另在他的機車置物箱內搜出一把30多公分長的西瓜刀；許辯稱，這把西瓜刀是要帶回家切水果用；警訊後，仍將他依違反社會秩序維護法移送基隆地院裁罰。

判決指出，許男辯稱，被警方查扣的西瓜刀是為了帶回去切水果，但依一般社會觀念，西瓜刀大多用於營業場所，甚少作為家用，更不會深夜帶著西瓜刀在外遊蕩，許男攜帶西瓜刀的行為，顯已脫逸正常社會生活維持所必需，足對他人之生命、身體、安全構成威脅，也會對公共秩序與社會安寧造成相當危險。

判決還指出，西瓜刀雖不是槍砲彈藥刀械管制條例管制的刀械，但西瓜刀的刀身鋒利，如朝人揮砍自足以傷人筋骨性命，屬具殺傷力的器械，許男無正當理由將西瓜刀放在機車置物箱內，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無正當理由攜帶具有殺傷力器械的規定，裁罰許男台幣9000元罰鍰。

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