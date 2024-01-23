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基隆市政府組織調整 將成立兒童及少年事務處

基隆市政府在多區成立室內兒童樂園。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府在多區成立室內兒童樂園。（記者盧賢秀攝）

2024/01/23 15:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府市務會議通過修正市府組識自治條例，將成立兒童及少年事務處，並將觀光及城市行銷處與文化局整併為「文化觀光局」，打造良好兒童運動休閒環境等，此外也研擬了「基隆市市容美化自治條例」及「特種行業管理自治條例」，將提交近期議會審議。

市長謝國樑表示，市府最近1年積極布建0至6歲的設施，如室內兒童樂園及親子館，下一階段對於6至12歲的年齡層，加強運動、休閒、娛樂空間與生活環境打造，是未來成立兒童及少年事務處的施政重點。

為整合基市文化與觀光資源量能，將觀光及城市行銷處的觀光旅遊及行銷宣傳業務併入文化局，更名為「文化觀光局」，新聞及公共關係科移給綜合發展處；城市國際交流、接待外賓業務回歸民政局處辦理；「觀光工程」業務回到工務處在內工程專業單位，只要涉及海洋、產業及週邊沙灘工程，移撥產業發展處管理。

前觀銷處長曾姿雯對此曾臉書公開指出，裁撤觀光單位是不重視觀光的表現，也有人認為是將文化窄化為觀光；市長謝國樑希望外界正面看待，調整沒惡意，也沒任何政治意味，希望將文化的基礎、設施直接跟觀光需求緊密推動，會充份與議會溝通。

目前市府完成預告修正「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」名稱修正為「基隆市市容美化自治條例」，提升本市市容美化， 包括開放空間、設施及設備、植栽及綠化、建築物夜間照明，廣告物、廣告招牌及旗幟。建築物屋頂、外牆及其騎樓附掛物及其他經市府認定有助提升市容美化事項。

基隆市觀光及城市行銷處將併入文化局改為「文化觀光局」。（記者盧賢秀攝）

基隆市觀光及城市行銷處將併入文化局改為「文化觀光局」。（記者盧賢秀攝）

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